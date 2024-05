UNICEF: Vyše 600.000 detí v Rafahu je ohrozených ďalšou katastrofou

New York 7. mája (TASR) - Približne 600.000 deťom v meste Rafah na juhu Pásma Gazy hrozí "ďalšia katastrofa", varoval v pondelok Detský fond OSN (UNICEF). Zároveň sa vyslovil proti ich nútenému premiestneniu po tom, čo Izrael vyzval na evakuáciu pred svojou plánovanou pozemnou ofenzívou do tohto mesta, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"S ohľadom na vysokú koncentráciu detí v Rafahu... UNICEF varuje pred ďalšou katastrofou hroziacou deťom, keď vojenské operácie končia veľmi vysokým počtom civilných obetí a aj zvyšok základných služieb a infraštruktúry potrebný na ich bude úplne zničený," upozornil vo vyhlásení UNICEF.



Mládež v Gaze je podľa agentúry OSN už aj tak "na pokraji prežitia", kým polovicu zo súčasnej populácie 1,2 milióna ľudí v Rafahu tvoria práve deti, z ktorých množstvo bolo už niekoľkokrát presídlené a nemá kam inam odísť.



"Viac než 200 dní vojny si vyžiadalo nepredstaviteľnú daň na životoch detí," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russellová.



"Rafah je v súčasnosti mestom detí, ktoré sa nemajú kam inam v Gaze bezpečne presunúť," dodala s tým, že rozsiahla vojenská operácia Izraela by priniesla "chaos a paniku v čase, keď je fyzický a psychický stav týchto detí už aj tak oslabený".



UNICEF predpokladá, že počet pôvodného 250-tisícového obyvateľstva mesta Rafah je v súčasnosti takmer päťnásobne vyšší, pripomína AFP. V meste podľa agentúry OSN aktuálne nachádza útočisko zhruba 78.000 detí do veku dvoch rokov, ako aj 175.000 detí vo veku do piatich rokov, ktorých ohrozujú infekčné choroby.



Vojna v Gaze sa začala útokom extrémistov hnutia Hamas i ďalších palestínskych zoskupení na územie Izraela 7. októbra 2023. Zahynulo pritom viac než 1700 ľudí, väčšinou civilistov, pripomína AFP. Izrael reagoval odvetnou vojenskou ofenzívou do Pásma Gazy, pri ktorej prišlo doposiaľ o život najmenej 34.737 ľudí. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva tvoria viac než 14.000 týchto obetí práve deti.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že vyšle pozemné jednotky do Rafahu bez ohľadu na akúkoľvek dohodu o prímerí a napriek obavám zo strany USA, ďalších krajín či humanitárnych organizácií.