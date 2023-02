UNICEF:Zemetrasenie v Turecku a Sýrii postihlo cez sedem miliónov detí

Ženeva 14. februára (TASR) - Masívne zemetrasenie v Turecku a Sýrii z minulého týždňa postihlo viac ako sedem miliónov detí. V utorok to uviedol Detský fond OSN (UNICEF), ktorý vyjadril obavy, že pri tejto ničivej prírodnej katastrofe zahynuli tisíce detí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"V Turecku ide o 4,6 milióna detí žijúcich v desiatich provinciách postihnutých dvoma zemetraseniami. V Sýrii je postihnutých 2,5 milióna detí," povedal novinárom v Ženeve hovorca UNICEF James Elder.



"UNICEF sa obáva, že mnoho tisíc detí bolo zabitých," povedal Elder. Dodal, že aj bez toho, že by boli k dispozícii overené počty obetí, je podľa neho jasné, že počty obetí budú naďalej rásť. Vzhľadom na neustále stúpajúci počet mŕtvych je zrejmé aj to, že "mnohé deti stratili pri ničivých zemetraseniach svojich rodičov". "Bude to hrozné číslo," poznamenal.



Státisíce ľudí, ktorí v dôsledku zemetrasenia prišli o strechu nad hlavou, sú vystavení chladnému počasiu a hladu. Rodiny s deťmi "spia na uliciach, v obchodoch, školách, mešitách, na autobusových staniciach a pod mostami, so svojimi deťmi zostávajú na otvorených priestranstvách, lebo sa boja vrátiť domov," priblížil Elder.



Desaťtisíce rodín sú v tejto situácii v ročnom období, pre ktoré sú typické nízke teploty, sneženie a mrznúce dažde, povedal Elder. Poukázal pritom na správy o stúpajúcom počte detí trpiacich podchladením a infekciami dýchacích ciest.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie vrátane EÚ a NATO Turecku a Sýrii ponúkli pomoc.