UNICEF žiada o medzinárodnú pomoc pre Haiti v období hurikánov

New York 8. júna (TASR) - Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF) v piatok vyzval na medzinárodnú pomoc pre Haiti, aby sa krajina sužovaná násilím mohla lepšie pripraviť na nebezpečnú sezónu hurikánov v Atlantickom oceáne. Tá by mohla ohroziť množstvo vysídlených obyvateľov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Sezóna hurikánov, ktorá tradične začína v júni a trvá do novembra, bude tento rok podľa prognóz meteorológov veľmi silná. Haiti zároveň sužuje kríza vyvolaná gangmi a OSN odhaduje, že v tejto karibskej krajine je vysídlených až 360.000 ľudí.



"Podpora medzinárodného spoločenstva je pre nás nevyhnutná na to, aby sme zvýšili pripravenosť a schopnosť reagovať na najhoršie scenáre," povedal Bruno Maes, zástupca UNICEF na Haiti.



UNICEF vo vyhlásení uviedol, že tornádo koncom mája na severe Haiti, ktoré pripravilo o strechu nad hlavou približne 4350 ľudí, bolo predzvesťou potenciálne ničivej cyklónovej sezóny.



Agentúra uviedla, že sa pripravuje na sezónu tým, že vopred zhromažďuje potraviny, zdravotnícke potreby a ďalšie veci nevyhnutné na urýchlenie dodávok v krajine. Zásobovacie trasy na Haiti však kontrolujú ozbrojené skupiny, čo spomaľuje úsilie o pomoc a ohrozuje humanitárnych pracovníkov, pripomína Reuters.