UniCredit sa priblížila k predaju časti ruských aktív

UniCredit uviedla, že v budúcnosti sa v Rusku plánuje zamerať predovšetkým na medzinárodné platby v eurách a dolároch pre západných a ruských firemných klientov, ktorí nepodliehajú západným sankciám.

Miláno 7. mája (TASR) - Talianska banka UniCredit sa chystá predať časť svojich ruských aktív. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že podpísala nezáväznú dohodu so súkromným investorom zo Spojených arabských emirátov. Predaj by sa mal uskutočniť v prvej polovici budúceho roka. Ciele, ktoré si skupina stanovila na roky 2028 až 2030, by transakciou nemali byť ovplyvnené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

UniCredit ďalej uviedla, že v budúcnosti sa v Rusku plánuje zamerať predovšetkým na medzinárodné platby v eurách a dolároch pre západných a ruských firemných klientov, ktorí nepodliehajú západným sankciám. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 Európska únia, USA a ďalšie štáty čoraz viac obmedzujú obchodovanie s Ruskom a ruskými klientmi. V roku 2024 bola UniCredit druhou najväčšou aktívne pôsobiacou zahraničnou bankou v Rusku po rakúskej skupine Raiffeisen Bank International (RBI). Z pohľadu aktív patrila medzi 20 najväčších bánk v krajine.
