UNIFIL odmieta splniť požiadavku Izraela a z pozícií sa nestiahne

Bejrút 12. októbra (TASR) - Hovorca Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) v sobotu uviedol, že Izrael velenie mierových síl požiadal, aby opustili svoje pozície na juhu krajiny. UNIFIL túto požiadavku odmietol. Na juhu Libanonu pokračuje pozemná ofenzíva Izraela proti hnutiu Hizballáh. TASR informuje podľa rozhovoru agentúry AFP s hovorcom UNIFIL-U Andreom Tenentim.



"Požiadali nás, aby sme sa stiahli z pozícií pozdĺž modrej línie alebo do vzdialenosti päť kilometrov od modrej línie. Bolo však prijaté jednomyseľné rozhodnutie zostať," uviedol Tenenti.



AFP pripomína, že modrá línia je neoficiálna demarkačná čiara, ktorú vytvorila OSN v roku 2000, keď sa izraelské sily po 22 rokoch okupácie stiahli z južného Libanonu.



Tenenti uviedol, že boje medzi Izraelom a Hizballáhom spôsobili množstvo škôd na pozíciách UNIFIL-u. Práca je "veľmi ťažká, pretože na mieste je veľa škôd, dokonca aj vo vnútri základní," uviedol Tenenti, ktorý upozornil, že na pozícii ghanských mierových síl došlo v piatok k výbuchu, ktorý poškodil zariadenia na základni.



Hovorca taktiež vyhlásil, že na veliteľstve UNIFIL-u v meste Nákúra v noci na sobotu utrpel pri neznámej paľbe zranenia jeden z príslušníkov mierových síl. Ide už o piateho zraneného príslušníka UNIFIL-u od začiatku pozemnej invázie Izraela.



Tenenti zdôraznil, že na Blízkom východe hrozí ďalšia eskalácia konfliktu, "do ktorého sa môže zapojiť viacero regionálnych aktérov, čo bude mať katastrofálne dôsledky pre všetkých." Hovorca UNIFIL-u vyzval na diplomatické riešenie konfliktu.



UNIFIL dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Do mierovej misie sa zapojilo už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.