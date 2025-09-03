< sekcia Zahraničie
Sily OSN v Libanone odsúdili izraelský útok, ktorý ich ohrozil
Autor TASR
Bejrút 3. septembra (TASR) - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v stredu oznámili, že izraelské drony zhodili štyri granáty v ich blízkosti. Podľa vyjadrení ide o jeden z najzávažnejších útokov na personál UNIFIL od minuloročného novembrového prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„(V utorok) ráno izraelské sily zhodili štyri granáty v blízkosti pracovníkov mierových síl UNIFIL, ktorí sa venovali odstraňovaniu cestných zátarás brániacich v prístupe k pozíciám OSN,“ uviedol UNIFIL. „Jeden granát dopadol 20 metrov a tri približne 100 metrov od personálu a vozidiel OSN,“ doplnili dočasné sily OSN.
„Ide o jeden z najzávažnejších útokov na personál a majetok UNIFIL od uzavretia dohody o prímerí v novembri minulého roka,“ ktorou sa ukončili viac ako rok trvajúce boje Izraela s libanonským militantným hnutím Hizballáh, vyhlásil UNIFIL. Podľa neho bola izraelská armáda vopred informovaná, že sa v oblasti budú vykonávať spomínané práce. Ohrozenie života mierových síl predstavuje porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 2006, ktorá tvorila základ pre prímerie, ozrejmil.
„Akékoľvek konanie ohrozujúce mierové sily a majetok OSN, ktoré zasahuje do ich mandátu, je neprijateľné a predstavuje vážne porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a medzinárodného práva,“ zdôraznili dočasné sily.
Bezpečnostná rada OSN minulý týždeň odhlasovala, že mierové sily OSN opustia Libanon v roku 2027 a povolila len jedno posledné predĺženie ich mandátu. Došlo k tomu po tlaku zo strany Izraela a jeho spojenca USA na ukončenie ich takmer 50-ročnej prítomnosti v hraničnej oblasti medzi Izraelom a Libanonom. Tel Aviv privítal ukončenie misie a vyzval libanonskú vládu, aby uplatňovala svoju autoritu na celom svojom území.
