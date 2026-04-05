UNIFIL: Útoky v blízkosti našich pozícií môžu vyvolať odvetnú paľbu
Dočasné sily v piatok oznámili, že na jednej z ich pozícií v južnom Libanone došlo k výbuchu, pri ktorom boli zranení traja ich členovia.
Autor TASR
Bejrút 5. apríla (TASR) - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v nedeľu uviedli, že útoky Izraela a militantného hnutia Hizballáh v blízkosti ich pozícií „môžu potenciálne vyvolať odvetnú paľbu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
UNIFIL vo svojom vyhlásení uvádzajú, že sú „nesmierne znepokojené“ útokmi v blízkosti ich pozícií z oboch strán. Izrael i Hizballáh zároveň vyzvali, aby „zložili zbrane a začali sa vážne usilovať o prímerie“.
Dočasné sily v piatok oznámili, že na jednej z ich pozícií v južnom Libanone došlo k výbuchu, pri ktorom boli zranení traja ich členovia. Išlo už o tretí podobný incident za posledný týždeň.
UNIFIL je nezávislá mierotvorná jednotka OSN, ktorá je v pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom od 70. rokov, aby dohliadala na rôzne prímeria a dohody, a zároveň ich aj presadzovala.
