Únik dát z Facebooku nie je prvý a rastie riziko podvodov

New York 4. apríla (TASR) - Telefónne čísla a mailové adresy, ako aj ďalšie osobné údaje používateľov sociálnej siete Facebook opätovne unikli na hackerskom online fóre. "Ide o staré údaje, o ktorých sa hovorilo už v roku 2019. Problém sme odhalili v auguste 2019 a vyriešili ho," napísala v nedeľu hovorkyňa Facebooku na Twitteri.



Problém spočíva podľa agentúry DPA v tom, že ak sú raz informácie ako mailové adresy či telefónne čísla v obehu, rastie riziko, že ľudia naletia na falošné maily, ktoré môžu vyzerať veľmi autenticky. Sociálna sieť síce zdôrazňuje, že ide o staré údaje, mnohí ľudia však majú rovnaké emailové adresy aj telefónne čísla celé roky. Facebook má podľa vlastných údajov 2,8 miliardy používateľov, ktorí sú aspoň raz mesačne aktívni.



V roku 2019 sa na internete objavili telefónne čísla 420 miliónov používateľov po tom, čo hackeri zneužili funkciu na hľadanie priateľov na základe určitých údajov. Telefónne čísla uložené na Facebooku síce neboli viditeľné, bolo ich však možné s pomocou automatizovaných dopytov, tzv. scrapingu (stierania), vo veľkom rozsahu priradiť k jednotlivým používateľom a ukradnúť.



Účelom tejto funkcie Facebooku bolo rýchlo nájsť priateľov, ak používateľ poznal jeho telefónne číslo. Zlodeji ale navrhli softvér, s pomocou ktorého sa po zadaní telefónneho čísla dalo zistiť, ktorému používateľovi patrí. Takýto postup porušoval pravidlá Facebooku, no technicky to bolo možné a zlodeji sa pravidlami riadia len zriedka. Hoci Facebook túto funkciu napokon deaktivoval, ak tieto údaje raz unikli, nie je možné ich šírenie zastaviť.



Funkcia scrapingu na Facebooku bola vždy problematická. Sieť musela už v roku 2018 priznať, že s pomocou automatických dopytov bolo možné systematicky zhromažďovať pravdepodobne všetky verejne dostupné dáta viac než dvoch miliárd používateľov. Neskôr sa rozhoreli diskusie o ochrane dát okolo firmy Clearview AI, ktorá zhromažďovala verejne viditeľné fotografie, napríklad z platformy Instagram, a na základe toho vytvorila databanku na rozpoznávanie tvárí. Medzi zákazníkov tejto spoločnosti patria okrem iného americké policajné zložky.