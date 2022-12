Únik kvapaliny z kozmickej lode Sojuz spôsobil mikrometeorit

Moskva 15. decembra (TASR) - Únik chladiacej kvapaliny z ruskej kozmickej lode Sojuz MS-22 pripojenej k modulu Rassvet na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bol pravdepodobne spôsobený kolíziou s mikrometeoritom. Vo štvrtok to uviedli predstavitelia ruského vesmírneho programu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americký Úrad pre letectvo a vesmír (NASA) informovali, že únik kvapaliny nijakým spôsobom neohrozuje posádku na ISS.



Bývalý kozmonaut a súčasný riaditeľ ruského vesmírneho programu pre misie s posádkou Sergej Krikalev dodal, že ruskí leteckí kontrolóri situáciu posudzujú a sledujú teplotné indikátory kozmickej lode, no zdôraznil, že "žiadne iné parametre Sojuzu sa nezmenili".



Únik kvapaliny spôsobil, že ruskí kozmonauti Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin museli zrušiť plánovaný sedemhodinový výstup do voľného vesmíru. Keď sa obliekli do skafandrov a odtlakovali priechodovú komoru, dostali od pozemných tímov informáciu o "úniku významného množstva neznámej látky". Kozmonauti preto obnovili tlak v priechodovej komore, vyzliekli si skafandre a znovu vstúpili do vesmírnej stanice, informovala NASA.



Na ISS je v súčasnosti sedem ľudí: Američania Nicole Mannová, Josh Cassada a Frank Rubio, Kóiči Wakata z Japonska a Rusi Anna Kikinová, Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin, pripomína AP.