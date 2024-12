Únik ropy z tankerov v Kerčskom prielive mohol znečistiť veľa pôdy

Moskva 23. decembra (TASR) - Ropná škvrna z dvoch poškodených tankerov, ktoré sa pred viac ako týždňom potopili v Kerčskom prielive, mohla znečistiť až 200.000 ton pôdy, oznámil v pondelok ruský minister prírodných zdrojov a ekológie Alexander Kozlov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dva ruské tankery Volgonefť-212 a Volgonefť-239 sa potopili 15. decembra počas búrky v Kerčskom prielive, ktorý spája Azovské a Čierne more. Zahynul pri tom jeden člen posádky na jednom z tankerov, ostatných 26 osôb bezpečne previezli na pevninu.



Lode podľa ruských predstaviteľov prevážali 9200 ton vykurovacieho oleja, pričom približne 40 percent pravdepodobne uniklo do mora. Ruský prezident Vladimir Putin označil tento incident za "ekologickú katastrofu".



Agentúra AFP uviedla, že vykurovací olej objavili na desiatkach kilometrov pláže a obzvlášť zasiahnuté je prímorské letovisko Anapa v Krasnodarskom kraji. Podľa zverejnených záberov, ktoré odvysielali miestni predstavitelia, sa škvrny vykurovacieho oleja dostali aj na pobrežie prístavného mesta Kerč na anektovanom polostrove Krym.



Gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev v pondelok zverejnil zábery dobrovoľníkov v ochranných odevoch, ktorí čistili tamojšie pláže.



"Dobrovoľníci povedali, že včera večer bolo takmer všetko vyčistené, avšak počas noci vlny opäť naplavili vykurovací olej," uviedol Kondratiev.



Miestni predstavitelia tiež zverejnili zábery dobrovoľníkov pomáhajúcich vtákom postriekaných ropou. V dôsledku znečistenia mohlo dôjsť aj k úhynu desiatich delfínov, uviedla na sieti Telegram vedecká inštitúcia Delpha, ktorá chráni delfíny v Čiernom mori.



Ukrajina v reakcii na potopenie tankerov vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby v dôsledku environmentálnej krízy podnikla kroky proti ruskej ropnej flotile, ktorá porušuje sankcie uvalené západnými krajinami, píše denník The Guardian. Zároveň obvinila Kremeľ z ľahkovážnosti a porušovania základných operačných pravidiel. Uviedla, že tankery boli vyrobené pred viac ako 50 rokmi a nikdy sa nemali používať počas búrok, dodáva britský denník.