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Únik spreja proti medveďom: Hospitalizovali päť ľudí
Ako s odvolaním sa na zástupcu hasičského zboru informovala agentúra AFP, po vypustení obsahu spreja pociťovalo osem ľudí nevoľnosť.
Autor TASR
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Tokio 2. júla (AFP) – Päť ľudí skončilo v Japonsku v nemocnici po tom, ako sa v budove pošty v centre mesta Nagoja nadýchali obsahu spreja proti medveďom. Ten omylom vystrekol cudzinec, ktorý sa za to medzičasom ospravedlnil a uviedol, že nešlo o úmysel. Incident sa stal v čase, keď sa v Japonsku zvýšil počet útokov medveďov na ľudí.
Ako s odvolaním sa na zástupcu hasičského zboru informovala agentúra AFP, po vypustení obsahu spreja pociťovalo osem ľudí nevoľnosť a piatich z nich previezli do nemocnice.
Od 1. apríla v Japonsku pri útokoch medveďov prišlo o život najmenej päť ľudí. Tento týždeň úrady preverujú aj možný šiesty prípad. K tomu došlo v horskej oblasti na severe krajiny kde našli telo muža so stopami po uhryznutí.
Z údajov ministerstva životného prostredia vyplýva, že tento rok je prvým za posledných osem, kedy v období apríla až júna po útoku medveďa prišli o život viac ako dve osoby.
Vedci nárast počtu útokov pripisujú rastúcej populácii medveďa a úbytku obyvateľov na vidieku, čo týmto zvieratám uľahčuje prenikanie do ľudských sídiel. V júni policajti spolu s poľovníkmi niekoľko dní naháňali medveďa, ktorý sa pohyboval po meste Ucunomija severne od Tokia. Pre obavy z možného útoku tam prerušili aj vyučovanie v školách.
Ako s odvolaním sa na zástupcu hasičského zboru informovala agentúra AFP, po vypustení obsahu spreja pociťovalo osem ľudí nevoľnosť a piatich z nich previezli do nemocnice.
Od 1. apríla v Japonsku pri útokoch medveďov prišlo o život najmenej päť ľudí. Tento týždeň úrady preverujú aj možný šiesty prípad. K tomu došlo v horskej oblasti na severe krajiny kde našli telo muža so stopami po uhryznutí.
Z údajov ministerstva životného prostredia vyplýva, že tento rok je prvým za posledných osem, kedy v období apríla až júna po útoku medveďa prišli o život viac ako dve osoby.
Vedci nárast počtu útokov pripisujú rastúcej populácii medveďa a úbytku obyvateľov na vidieku, čo týmto zvieratám uľahčuje prenikanie do ľudských sídiel. V júni policajti spolu s poľovníkmi niekoľko dní naháňali medveďa, ktorý sa pohyboval po meste Ucunomija severne od Tokia. Pre obavy z možného útoku tam prerušili aj vyučovanie v školách.