Únik tajných informácií z Pražského hradu sa nepotvrdil

Praha 29. júla (TASR) - Podozrenie na únik tajných informácií od českého prezidenta Miloša Zemana a jeho okolia sa nepotvrdilo. Uviedol to Marek Bodlák z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



"Neboli zistené také skutočnosti, ktoré by uvádzané podozrenie potvrdzovali," povedal Bodlák o výsledku práce policajtov z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Neuviedol, či bol prípad odložený, ani únik akých informácií polícia preverovala.



V októbri minulého roka český Deník N zistil, že polícia preveruje únik tajných informácií, ktoré mali pochádzať najmä z Bezpečnostnej informačnej služby (BIS). Kontrarozviedka sa prípadom podľa denníka tiež zaoberala a pripravovala sa na vypočúvanie pracovníkov prezidentskej kancelárie. Či k tomu došlo, BIS nepotvrdila.



"Môžem len povedať, že pri aktuálnych prípadoch nemôžeme potvrdzovať ani vyvracať informácie, či sa danou problematikou zaoberáme," povedal hovorca BIS Ladislav Šticha.



Pražský hrad porušenie zákona pri ochrane utajovaných skutočností popiera. K spisom majú prístup len osoby s patričnou previerkou, uviedol šéf administratívnej sekcie Pražského hradu Jan Novák, ktorý je zároveň poverený riadením jeho bezpečnostného odboru.



Pre podozrenie na únik tajných informácií chcela polícia podľa Českej televízie skúmať aj tajnú správu BIS o zapojení ruských tajných služieb do výbuchu muničného areálu vo Vrběticiach. Detektívi chceli z dokumentu odobrať stopy DNA a zistiť, či nebol v rukách osôb bez bezpečnostnej previerky. Pracovníci prezidentskej kancelárie im však vraj povedali, že správu omylom skartovali vlani v novembri. To potvrdil aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).



"V súvislosti s inkriminovaným utajovaným dokumentom bolo v príslušnom stĺpci rokovacieho protokolu uvedené, že bol skartovaný omylom pri mimoriadnej skartácii v novembri 2021," uviedol bezpečnostný riaditeľ úradu Jaromír Kadlec.



NBÚ odhalil možné porušenie predpisov v dvoch prípadoch pri iných dokumentoch. Jednému zamestnancovi už uložili pokutu 4000 korún (približne 162 eur). Pokuta hrozí aj Kancelárii prezidenta republiky za neoprávnené skartovanie dokumentov. Priestupkové konanie s ňou v júni začal český Národný archív.