Kremeľ: Únik telefonátu Witkoffa s Ušakovom má zmariť mierový proces
Zverejnené boli údajné nahrávky telefonického rozhovoru, v ktorom americký predstaviteľ dal ruskej strane tipy, ako komunikovať s prezidentom USA.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Únik obsahu telefonátu medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a poradcom ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurijom Ušakovom označil v stredu hovorca Kremľa za pokus podkopať úsilie o mier na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Je zrejmé, že v rôznych krajinách – vrátane USA – je veľa ľudí, ktorí chcú zastaviť trend smerom k mieru,“ povedal podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorý ruského prezidenta Vladimira Putina momentálne sprevádza na štátnej návšteve Kirgizska. Peskov však bagatelizoval dôležitosť úniku obsahu telefonátu, ktorý sa v noci na stredu objavil v správe tlačovej agentúry Bloomberg.
Zverejnené boli údajné nahrávky telefonického rozhovoru medzi Witkoffom a Ušakovom z októbra, v ktorom americký predstaviteľ dal ruskej strane tipy, ako komunikovať s prezidentom USA Donaldom Trumpom a ktoré časti návrhu mierového plánu mu prezentovať.
Ušakov v reakcii na to pre agentúru TASS uviedol, že jeho rozhovory s Witkoffom neboli určené na verejné využitie. „Nikto to nesmie zverejniť. Nikto,“ vyhlásil podľa agentúry TASS.
Podľa britskej stanice BBC Ušakov považuje za najpravdepodobnejšie, že obsah telefonátu sa dostal na verejnosť vďaka odpočúvaniu.
Vysvetlil, že zainteresované strany majú také telefonické spojenie, pri ktorom „takmer nikdy nedochádza k únikom, pokiaľ ich niektorá strana zámerne nepovolí“. Pripustil však, že občas sa vedú aj rozhovory cez aplikáciu WhatsApp, ktoré „môže niekto nejako odpočúvať“. Dodal súčasne, že v takomto prípade je málo pravdepodobné, že by únik pochádzal od účastníkov rozhovoru.
Trump v stredu obhajoval svojho vyslanca, pričom uviedol, že spôsob, akým Witkoff rokuje, je štandardná prax. Podľa Trumpa Witkoff konal ako „ten, kto vie robiť dohody“: najprv hovoril s Ukrajinou, potom s Ruskom, pričom „každá strana musí niečo dať a niečo získať“.
Bloomberg citoval aj ďalší telefonát z konca októbra medzi Ušakovom a ruským osobitným vyslancom Kirillom Dmitrijevom, v ktorom sa dohadujú o mierovom pláne pre Ukrajinu a o tom, ako ho ponúknuť Američanom – podľa Bloombergu išlo o návrh publikovaný neskôr spravodajským webom Axios. Tento návrh zahŕňal maximalistické požiadavky ruskej strany.
Dmitrijev na tento únik obsahu jeho telefonátu s Ušakovom reagoval príspevkom na sieti X, v ktorom citácie označil za „fejk“ a dodal, že „čím bližšie sme k mieru, tým zúfalejší sú vojnoví štváči“.
V rovnakom duchu sa vyjadril aj hovorca Peskov, keď potvrdil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine prebiehajú a že „mnoho ľudí“ sa bude snažiť „zmariť“ ich.
Predmetom rokovaní je pôvodne 28-bodový americký návrh mierového plánu, ktorý medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii tohto plánu bude Witkoff na budúci týždeň v Moskve rokovať s Putinom.
