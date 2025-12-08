< sekcia Zahraničie
Únik vody v Louvri poškodil knihy v jednom z oddelení
Autor TASR
Paríž 7. decembra (TASR) - Únik vody minulý mesiac poškodil stovky kníh v oddelení egyptských starožitností v Louvri len niekoľko týždňov po tom, čo lúpež šperkov odhalila bezpečnostné nedostatky v múzeu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Únikom (vody) objaveným 26. novembra bolo postihnutých 300 až 400 diel“, uviedol zástupca správcu múzea Francis Steinbock. Opísal ich ako „egyptologické denníky“ a „vedeckú dokumentáciu“ používanú výskumníkmi.
Sú z konca 19. a začiatku 20. storočia a podľa neho sú „mimoriadne užitočné“, ale v žiadnom prípade nie jedinečné. Diela budú vysušené a odoslané na reštaurovanie, potom sa vrátia do knižnice. Uznal, že problém bol známy už roky a opravy sú naplánované na september 2026.
Louvre uskutoční interné preverovanie incidentu, ktorý bol spôsobený náhodným otvorením ventilu vo vykurovacom a vetracom systéme. Viedlo to k presakovaniu vody cez strop krídla Mollien, kde boli knihy uložené.
Štyria zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli z Louvru šperky v približnej hodnote 88 miliónov eur čo ukázalo na zjavné bezpečnostné nedostatky v múzeu. V polovici novembra preventívne uzavreli Campaniho galériu a súvisiace kancelárie pre stavebné nedostatky nosnej konštrukcie.
Koncom novembra Louvre oznámil, že zvýši ceny vstupeniek pre väčšinu návštevníkov z krajín mimo EÚ na 32 eur. Cieľom 45-percentného zdraženia je zvýšiť ročné príjmy až o 23 miliónov dolárov na financovanie štrukturálnych vylepšení múzea.
Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete, v roku 2024 privítal 8,7 milióna návštevníkov, z nich 69 percent bolo zo zahraničia.
