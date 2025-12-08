Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. december 2025Meniny má Marína
< sekcia Zahraničie

Únik vody v Louvri poškodil knihy v jednom z oddelení

.
Archívna snímka. Foto: Teraz.sk

Sú z konca 19. a začiatku 20. storočia a podľa neho sú „mimoriadne užitočné“, ale v žiadnom prípade nie jedinečné.

Autor TASR
Paríž 7. decembra (TASR) - Únik vody minulý mesiac poškodil stovky kníh v oddelení egyptských starožitností v Louvri len niekoľko týždňov po tom, čo lúpež šperkov odhalila bezpečnostné nedostatky v múzeu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Únikom (vody) objaveným 26. novembra bolo postihnutých 300 až 400 diel“, uviedol zástupca správcu múzea Francis Steinbock. Opísal ich ako „egyptologické denníky“ a „vedeckú dokumentáciu“ používanú výskumníkmi.

Sú z konca 19. a začiatku 20. storočia a podľa neho sú „mimoriadne užitočné“, ale v žiadnom prípade nie jedinečné. Diela budú vysušené a odoslané na reštaurovanie, potom sa vrátia do knižnice. Uznal, že problém bol známy už roky a opravy sú naplánované na september 2026.

Louvre uskutoční interné preverovanie incidentu, ktorý bol spôsobený náhodným otvorením ventilu vo vykurovacom a vetracom systéme. Viedlo to k presakovaniu vody cez strop krídla Mollien, kde boli knihy uložené.

Štyria zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli z Louvru šperky v približnej hodnote 88 miliónov eur čo ukázalo na zjavné bezpečnostné nedostatky v múzeu. V polovici novembra preventívne uzavreli Campaniho galériu a súvisiace kancelárie pre stavebné nedostatky nosnej konštrukcie.

Koncom novembra Louvre oznámil, že zvýši ceny vstupeniek pre väčšinu návštevníkov z krajín mimo EÚ na 32 eur. Cieľom 45-percentného zdraženia je zvýšiť ročné príjmy až o 23 miliónov dolárov na financovanie štrukturálnych vylepšení múzea.

Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete, v roku 2024 privítal 8,7 milióna návštevníkov, z nich 69 percent bolo zo zahraničia.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Pamätáte si pravopis a slovenčinu zo školy?

NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: Bola to dlhá cesta

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková