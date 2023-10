Únik z fínsko-estónskeho plynovodu zrejme spôsobila vonkajšia činnosť

Helsinki 10. októbra (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v utorok oznámil, že únik zemného plynu, ktorý viedol uplynulý víkend k odstaveniu plynovodu z Estónska do Fínska, zrejme spôsobila "vonkajšia činnosť". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Je pravdepodobné, že poškodenie na plynovode a telekomunikačnom kábli je výsledkom vonkajšej činnosti," napísal prezident Niinistö v oznámení. Dodal, že príčina poškodenia nie je jasná.



Podľa fínskeho denníka Iltalehti spozorovali neobvyklý pokles tlaku v podmorskom plynovode Balticconnector v nedeľu 8. októbra pred 02.00 h.



Zaregistrovali ho fínska plynárenská spoločnosť Gasgrid Finland Oy a estónska spoločnosť Elering, ktorá je prevádzkovateľom prenosovej sústavy pre elektrickú energiu a zemný plyn, píše aj portál britskej televízie Sky News s odvolaním sa na fínsky denník.



Iltalehti s odvolaním sa na vládne zdroje už skôr uviedol, že toto poškodenie "nie je náhoda".



Denník dodal, že predstavitelia Fínska, ktoré je novým členom NATO, sú presvedčení, že za útokom na podmorský plynovod je Rusko.



Švédsky verejnoprávny rozhlas tiež hlásil, že plynovod z Estónska do Fínska bol poškodený a nestalo sa to prirodzene, a tiež sa odvolával na zdroje z fínskej vlády.