< sekcia Zahraničie
UNIKÁTNY OBJAV: Na brehu Rýna sa našiel mamutí zub
Štvorkilogramový, približne 30 centimetrov dlhý zub – konkrétne stolička – bol dlhodobo obklopený vodou, takže je nezvyčajne dobre zachovaný, povedal geoarcheológ Philipp Schult.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Düsseldorf 4. septembra (TASR) — Amatérsky archeológ z Düsseldorfu objavil na brehu Rýna mamutí zub, ktorý môže byť starý až 125.000 rokov. Informovali o tom vo štvrtok agentúra DPA a denník Rheinische Post.
Štvorkilogramový, približne 30 centimetrov dlhý zub – konkrétne stolička – bol dlhodobo obklopený vodou, takže je nezvyčajne dobre zachovaný, povedal geoarcheológ Philipp Schulte z Úradu pre ochranu archeologických pamiatok v Bonne. Nález sa teraz preparuje v Múzeu Porúria v Essene, aby sa zabránilo jeho rozpadu. Stolička je podľa vedcov stará najmenej 15.000 rokov, no môže mať až 125.000 rokov.
„Už roky hľadám na brehoch Rýna staré poklady,“ povedal 44-ročný nálezca Rustam Wagner.
Na svojom konte má už nálezy z rímskeho a keltského obdobia. V Rýne objavil aj mince, hodinky a nevybuchnuté bomby. Mamutiu stoličku našiel priamo oproti televíznej veži v Düsseldorfe.
V roku 2012 objavili robotníci v Düsseldorfe počas výstavby linky metra mamutí kel. V tom istom roku sa podarilo vo výkopovej jame v Gelsenkirchene nájsť mamutí zub.
Štvorkilogramový, približne 30 centimetrov dlhý zub – konkrétne stolička – bol dlhodobo obklopený vodou, takže je nezvyčajne dobre zachovaný, povedal geoarcheológ Philipp Schulte z Úradu pre ochranu archeologických pamiatok v Bonne. Nález sa teraz preparuje v Múzeu Porúria v Essene, aby sa zabránilo jeho rozpadu. Stolička je podľa vedcov stará najmenej 15.000 rokov, no môže mať až 125.000 rokov.
„Už roky hľadám na brehoch Rýna staré poklady,“ povedal 44-ročný nálezca Rustam Wagner.
Na svojom konte má už nálezy z rímskeho a keltského obdobia. V Rýne objavil aj mince, hodinky a nevybuchnuté bomby. Mamutiu stoličku našiel priamo oproti televíznej veži v Düsseldorfe.
V roku 2012 objavili robotníci v Düsseldorfe počas výstavby linky metra mamutí kel. V tom istom roku sa podarilo vo výkopovej jame v Gelsenkirchene nájsť mamutí zub.