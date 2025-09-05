Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
UNIKÁTNY OBJAV: Na brehu Rýna sa našiel mamutí zub

Rieka Rýn/Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Štvorkilogramový, približne 30 centimetrov dlhý zub – konkrétne stolička – bol dlhodobo obklopený vodou, takže je nezvyčajne dobre zachovaný, povedal geoarcheológ Philipp Schult.

Autor TASR
Düsseldorf 4. septembra (TASR) — Amatérsky archeológ z Düsseldorfu objavil na brehu Rýna mamutí zub, ktorý môže byť starý až 125.000 rokov. Informovali o tom vo štvrtok agentúra DPA a denník Rheinische Post.

Štvorkilogramový, približne 30 centimetrov dlhý zub – konkrétne stolička – bol dlhodobo obklopený vodou, takže je nezvyčajne dobre zachovaný, povedal geoarcheológ Philipp Schulte z Úradu pre ochranu archeologických pamiatok v Bonne. Nález sa teraz preparuje v Múzeu Porúria v Essene, aby sa zabránilo jeho rozpadu. Stolička je podľa vedcov stará najmenej 15.000 rokov, no môže mať až 125.000 rokov.

„Už roky hľadám na brehoch Rýna staré poklady,“ povedal 44-ročný nálezca Rustam Wagner.

Na svojom konte má už nálezy z rímskeho a keltského obdobia. V Rýne objavil aj mince, hodinky a nevybuchnuté bomby. Mamutiu stoličku našiel priamo oproti televíznej veži v Düsseldorfe.

V roku 2012 objavili robotníci v Düsseldorfe počas výstavby linky metra mamutí kel. V tom istom roku sa podarilo vo výkopovej jame v Gelsenkirchene nájsť mamutí zub.
