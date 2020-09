Unikli údaje o policajtoch podozrivých z brutality voči demonštrantom

Minsk 20. septembra (TASR) - Okrem bieloruskej metropoly Minsk, kde sa koná Pochod spravodlivosti, sa v nedeľu proopozičné zhromaždenia konajú aj v mestách Hrodna, Homeľ, Vicebsk a Žodzina. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io.



Pochod spravodlivosti organizuje skupina s názvom Nexta Live, ktorá komunikuje so svojimi asi dvoma miliónmi predplatiteľov prostredníctvom siete Telegram.



Na tejto platforme Nexta zverejnila aj mená 1003 príslušníkov bieloruských bezpečnostných síl zapojených do brutálneho potlačenia protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Získala ich vďaka pomoci skupiny hackerov zvaných Cyber-Partisans.



Nexta Live uviedla, že zverejneniu osobných údajov o policajtoch mohli zabrániť oni sami, ak by opäť neprikročili k zatýkaniu účastníkov protestných zhromaždení a k použitiu neprimeraných donucovacích prostriedkov.



Zásahové jednotky polície však v sobotu na pochode žien ulicami Minska zadržali vyše 400 jeho účastníkov.



Nateraz nie je známe, do akej miery je zverejnený zoznam hodnoverný. Nexta Live však vyzvala svojich sledovateľov na internete, aby oznámili, ak vedia o trestnom čine spáchanom osobou zo zverejneného zoznamu.



Bieloruské ľudskoprávne organizácie a skupiny upozorňujú, že príslušníci bieloruských bezpečnostných zložiek majú pri zásahoch na hlavách kukly a na ich uniformách chýbajú identifikačné znaky, čo je v rozpore s bieloruskými a medzinárodnými právnymi normami. Bieloruská opozícia už dávnejšie apelovala, aby príslušníci bezpečnostných síl zodpovední za smrť, zranenia a zatknutie demonštrantov boli nájdení a vydaní justícii.



Ministerstvo vnútra na margo zverejnenia osobných dát príslušníkov bezpečnostných zložiek uviedlo, že zodpovední za ich únik budú potrestaní.