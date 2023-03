Unikol telefonát medzi členmi elity s ostrou kritikou na adresu Kremľa

Kyjev/Moskva 28. marca (TASR) — Ukrajinské médiá minulý týždeň zverejnili uniknutú 30-minútovú nahrávku rozhovoru, ktorej aktérmi mali byť prominentný ruský hudobný producent Josif Prigožin a miliardár Farchad Achmedov. Obaja v ňom kritizujú vojnu na Ukrajine i ruskú vládu, uviedol v pondelok britský denník The Guardian.



Na bývalého senátora Achmedova uvalili západné krajiny sankcie za jeho úzke vzťahy s Kremľom, kým Prigožin, ktorý nie je v príbuzenskom vzťahom so zakladateľom žoldnierskej skupiny vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom, sa považuje za dlhoročného podporovateľa Kremľa.



Na nahrávke počuť muža, ktorého hlas je veľmi podobný Prigožinovmu. Hovorí o tom, že ruská vláda „nepochybne rozvrátila krajinu“. Ten istý muž tiež označil ľudí v blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina za "vymletú spodinu", ktorí sa správajú, akoby boli "bohovia".



"Je to Satan. Úplne prázdny," povedal údajne Achmedov o Putinovi. Ruský prezident podľa neho rozvrátil celú krajinu i celý národ.



Samotný Prigožin označil v nedeľu zvukovú nahrávku za "provokáciu", ktorá má "vytvoriť rozkol" medzi ruskou elitou, píše Guardian. Hoci najprv označil nahrávku za "falošnú", neskôr uviedol, že obsahuje " niekoľko skutočných momentov" z jeho rozhovoru s Achmedovom.



"Hlas je podobný môjmu. Nie je však jasné, ako bol telefonát zlepený. Musíme na to prísť," uviedol producent.



Achmedov nahrávku doposiaľ nekomentoval.