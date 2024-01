Unionistická strana v Severnom Írsku sa vracia sa do vlády

Londýn 30. januára (TASR) - Najväčšia britská unionistická strana v Severnom Írsku súhlasila s ukončením bojkotu, ktorého dôsledkom bolo, že tento región bol dva roky bez fungujúcej vlády.



Ako informovala agentúra AP, líder Demokratickej unionistickej strany (DUP) Jeffrey Donaldson po nočnom rokovaní v utorok ráno vyhlásil, že výkonný výbor DUP podporil návrhy na návrat strany do vlády.



Objasnil, že dohody dosiahnuté s vládou Spojeného kráľovstva v Londýne "poskytujú základ pre našu stranu, aby nominovala členov do výkonnej rady Severného Írska, čím sa obnovia miestne volené inštitúcie".



K zmene postoja DUP došlo po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva minulý týždeň dala politikom Severného Írska čas do 8. februára, aby buď obnovili paralyzovanú vládu v Belfaste, alebo sa uchádzali mandát voličov v nových voľbách.



Severné Írsko nemá fungujúcu vládu od februára 2022, keď DUP začala na protest proti pobrexitovým obchodným dohodám bojkotovať regionálny parlament. Návrat do vlády s nacionalistickou stranou Sinn Féin strana DUP opakovane odmietala.



AP pripomenula, že podľa pravidiel rozdelenia moci stanovených v rámci mierového procesu v Severnom Írsku musí tamojšia vláda zahŕňať britských unionistov aj írskych nacionalistov.



Bojkot DUP spôsobil, že 1,9 milióna obyvateľov Severného Írska zostalo bez fungujúcej vládnej administratívy, ktorá by mohla robiť kľúčové rozhodnutia v čase, keď životné náklady prudko stúpali a systém verejného zdravotníctva sa boril s nevyriešenými problémami.



Učitelia, zdravotné sestry a ďalší pracovníci verejného sektora v Severnom Írsku usporiadali v januári 24-hodinový štrajk, ktorým chceli vyvinúť tlak na politikov, aby sa vrátili do vlády a splnili svoj sľub o dlho odkladanom zvýšení platov pre verejný sektor.



Britská vláda súhlasila s tým, že Severnému Írsku poskytne viac ako tri miliardy libier na verejné služby, ale iba v prípade, že exekutíva v Belfaste bude opäť fungovať.