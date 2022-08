Unitaid daruje Ukrajine 220 dýchacích prístrojov pre nedonosené deti

Ženeva 9. augusta (TASR) - Medzinárodná zdravotnícka agentúra Unitaid, ktorú zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), daruje Ukrajine 220 špeciálnych dýchacích prístrojov pre predčasne narodené deti. Majú pomôcť zachraňovať životy najmä v nemocniciach, ktoré v dôsledku vojny zostali odpojené od dodávok elektrického prúdu. Oznámil to v utorok hovorca Unitaid Herve Verhoosel, píše agentúra Reuters.



Od začiatku februárového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu boli zničené alebo poškodené už stovky nemocníc. Odpojenie od dodávok prúdu zvyšuje riziko úmrtia či zdravotného postihnutia aj u novorodencov, obzvlášť u tých predčasne narodených.



Podľa Verhoosela spôsobuje vojna na Ukrajine tehotným ženám nadmerný stres, čo vedie k zvýšenému počtu predčasných pôrodov. Ich počty sa v niektorých oblastiach Ukrajiny strojnásobili.



Prenosné dýchacie prístroje bCPAP sú podľa vyjadrenia iniciatívy Unitaid dostupné v 25 ukrajinských zdravotníckych zariadeniach. Hovorkyňa WHO Margaret Harrisová po nedávnej návšteve ukrajinských nemocníc uviedla, že tieto prístroje, ktoré dokážu fungovať aj bez prístupu k elektrine, sú "absolútne kľúčové" pre záchranu životov a ochranu zdravia detí.