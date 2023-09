Univerzita Karlova v Prahe sa dostala medzi 100 najlepších VŠ v Európe

Praha 20. septembra (TASR) - Univerzita Karlova (UK) v Prahe patrí podľa nového rebríčka medzi 100 najlepších vysokých škôl v Európe. V prestížnom medzinárodnom porovnaní QS World University Rankings: Europe 2024 sa umiestila na 86. mieste. Spoločne s Varšavskou univerzitou sú jedinými vysokými školami z východoeurópskych krajín, ktoré sa do stovky najlepších dostali. V stredu to uviedol hovorca UK Václav Hájek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rebríček porovnáva činnosť európskych vysokých škôl podľa 12 kritérií. Týkajú sa kvality výskumu, uplatnenia absolventov, podmienok vyučovania, internacionalizácie a udržateľnosti. Výsledky zahŕňajú takmer 700 škôl zo 42 krajín.



"Vzhľadom na to, že tento rebríček je úplnou novinkou, nemáme porovnanie z minulých rokov, ako je to pri iných hodnoteniach. Byť však medzi stovkou najlepších európskych vysokých škôl je bezpochyby úspech," komentovala umiestnenie UK jej rektorka Milena Králíčková.



V niektorých kritériách sa najstaršia česká univerzita umiestnila na ešte lepších pozíciách, ako bola jej celková 86. priečka. Napríklad v oblasti medzinárodnej výskumnej spolupráce skončila na 52. mieste a v oblasti udržateľnosti ešte o stupienok vyššie.



Varšavská univerzita, s ktorou sa UK do stovky najlepších vysokých škôl dostala, obsadila celkovo 92. priečku. V ďalšej stovke sa potom z českých vysokých škôl umiestili Masarykova univerzita v Brne a České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe. Zo slovenských vysokých škôl bola najvyššie Univerzita Komenského, a to na 298. mieste.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)