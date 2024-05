Univerzita Sciences Po pre protesty uzavrie hlavnú budovu v Paríži

Paríž 3. mája (TASR) - Parížska univerzita Sciences Po vo štvrtok oznámila, že uzavrie svoje hlavné sídlo v metropole Paríž v súvislosti s najnovšou blokádou budovy desiatkami protestujúcich propalestínskych študentov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V správe adresovanej personálu vedenie univerzity vo štvrtok večer uviedlo, že budova v centrálnej časti Paríža "zostane uzatvorená" v priebehu piatka 3. mája. Univerzita zároveň vyzvala zamestnancov, aby "pokračovali v práci z domu".



Výbor propalestínskych študentov vo štvrtok oznámil "pokojný protest v sede" na Sciences Po a uviedol, že šesť študentov začína hladovku "na znak solidarity s palestínskymi obeťami" vo vojnou zmietanej Gaze, pripomína AFP.



Člen študentského výboru, ktorý sa identifikoval iba ako Hicham, uviedol, že hladovky budú pokračovať, kým univerzitná rada neodhlasuje konanie o vyšetrovaní jej partnerstiev s izraelskými univerzitami.



Úradujúci dočasný riaditeľ Sciences Po Jean Basseres to počas diskusie so študentmi odmietol. Ministerka vysokoškolského vzdelávania Sylvie Retailleauová vo štvrtok vyzvala riaditeľov univerzít, aby "udržiavali poriadok", a to aj tým, že v prípade potreby zavolajú políciu.



Študenti viacerých francúzskych vysokých škôl vrátane parížskych univerzít Sciences Po a Sorbonne zablokovali ich priestory na protest proti vojne v Pásme Gazy. Nejde však o také rozsiahle protesty ako v Spojených štátoch, pripomína AFP.