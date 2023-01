Univerzita v Antverpách zakázala zamestnancom krátke pracovné lety

Brusel 16. januára (TASR) - Univerzita z belgického mesta Antverpy zakazuje zamestnancom cestovať lietadlom na pracovné cesty do zahraničia, ak cesta vlakom do cieľovej destinácie trvá menej ako osem hodín. Informuje spravodajca TASR na základe spravodajstva televíznej stanice RTBF.



Ak zamestnanci univerzity dostanú napríklad pozvánku na kongres či pracovný seminár v Marseille alebo Mníchove, nemôžu použiť letecké spojenie, pretože vlakom to trvá menej ako osem hodín.



Vďaka novým pravidlám existuje veľa miest, kam už zamestnanci univerzity pracovne nebudú môcť lietať. A aj pri ceste napríklad do Nice na juhu Francúzska či Barcelony, čo trvá vlakom 10 hodín, univerzita odporúča vlak, hoci to nie je povinné.



"Podľa vedcov cesta lietadlom zaťažuje životné prostredie sedem až jedenásťkrát viac ako vlakom," uvádza sa v stanovisku univerzity s tým, že najväčší rozdiel je pri cestovaní na krátke vzdialenosti, do 700 kilometrov.



Rektor univerzity Herman Van Goethem považuje rozhodnutie zakázať lety na kratšie cesty za dôležitý krok a spresnil, že univerzita povzbudzujeme svojich zamestnancov, aby radšej používali videokonferencie alebo online kurzy.