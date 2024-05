Univerzita v Berlíne dala propalestínskym aktivistom čas na rozchod

Berlín 23. mája (TASR) - Aktivisti, ktorí na vyjadrenie podpory Palestínčanom obsadili miestnosti na Humboldtovej univerzite v Berlíne, tam budú môcť zostať do štvrtka večera. Oznámila to rektorka univerzity Julia von Blumenthalová v stredu večer po stretnutí so študentmi. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Polícia odhadla, že približne 50 aktivistov obsadilo ešte v stredu popoludní viacero miestností na Inštitúte sociálnych vied Humboldtovej univerzity. Ďalších približne 250 až 300 ľudí demonštrovalo na ulici, dodáva DPA.



Univerzita bude obsadenie tolerovať do štvrtka 18.00 h SELČ, vyhlásila rektora von Blumenthalová s tým, že potom od aktivistov očakáva pokojné opustenie budovy. Predtým prebehne diskusia, na ktorej by sa mali zúčastniť aktivisti, predstavenstvo univerzity aj akademická obec.



Za protestom stojí iniciatíva Študentská koalícia Berlín, ktorá vo svojom vyhlásení obvinila Izrael z genocídy a pokračujúcich masových vrážd, pričom demonštráciou chce vyjadriť "bezpodmienečnú solidaritu s Palestínčanmi".



DPA píše, že aktivisti vyzývali vedenie univerzity, aby súhlasilo s ich okupáciou aj prítomnosťou v budove a zakázalo policajnú operáciu.



Spolu so Slobodnou univerzitou (FU) a Technickou univerzitou (TU) je Humboldtova univerzita jednou z troch hlavných vysokých škôl v Berlíne. Na FU sa začiatkom mája taktiež konalo dočasné obsadenie priestranstva zhruba stovkou propalestínskych aktivistov, ktorých napokon rozohnala polícia.