< sekcia Zahraničie
Univerzita v Južnej Karolíne odvolala poplach po správe o strelcovi
Len niekoľko dní pred tým viedli falošné správy o streľbe k panike a čiastočnému uzavretiu dvoch ďalších univerzít v USA, na ktorých sa práve začal jesenný semester.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Columbia 25. augusta (TASR) - Univerzita v Južnej Karolíne (USC) odvolala v nedeľu poplach po tom, ako vydala varovanie pred možným „aktívnym strelcom“. Len niekoľko dní pred tým viedli falošné správy o streľbe k panike a čiastočnému uzavretiu dvoch ďalších univerzít v USA, na ktorých sa práve začal jesenný semester. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Študenti USC dostali pokyn, aby nevychádzali z budov, kým polícia nevyšetrí nepotvrdenú právu o strelcovi neďaleko knižnice. Úrady neskôr oznámili, že neexistujú žiadne dôkazy o nejakom útočníkovi a nie sú ani správy o výstreloch.
Hovorca univerzity uviedol, že pri evakuácii budovy knižnice utrpeli dve osoby menšie zranenia. „V posledných dňoch sa objavili falošné správy o streľbe na univerzitách po celej krajine a incident z dnešného večera je stále predmetom vyšetrovala,“ píše sa vo vyhlásení USC.
V štáte Pensylvánia niekto vo štvrtok volal na tiesňovú linku a hlásil strelca na právnickej fakulte Univerzity vo Villanove s najmenej jedným zraneným. Študentom poslali textové správy s výstrahou, vedenie školy však neskôr uviedlo, že išlo o podvod.
V ten istý deň svoj areál uzavrela Univerzita v Tennessee v meste Chattanooga tiež z dôvodu správy o možnom aktívnom strelcovi. Opatrenie zrušili po zásahu viacerých bezpečnostných orgánov. Predstavitelia školy uviedli, že nie sú dôkazy o nejakej hrozbe.
Študenti USC dostali pokyn, aby nevychádzali z budov, kým polícia nevyšetrí nepotvrdenú právu o strelcovi neďaleko knižnice. Úrady neskôr oznámili, že neexistujú žiadne dôkazy o nejakom útočníkovi a nie sú ani správy o výstreloch.
Hovorca univerzity uviedol, že pri evakuácii budovy knižnice utrpeli dve osoby menšie zranenia. „V posledných dňoch sa objavili falošné správy o streľbe na univerzitách po celej krajine a incident z dnešného večera je stále predmetom vyšetrovala,“ píše sa vo vyhlásení USC.
V štáte Pensylvánia niekto vo štvrtok volal na tiesňovú linku a hlásil strelca na právnickej fakulte Univerzity vo Villanove s najmenej jedným zraneným. Študentom poslali textové správy s výstrahou, vedenie školy však neskôr uviedlo, že išlo o podvod.
V ten istý deň svoj areál uzavrela Univerzita v Tennessee v meste Chattanooga tiež z dôvodu správy o možnom aktívnom strelcovi. Opatrenie zrušili po zásahu viacerých bezpečnostných orgánov. Predstavitelia školy uviedli, že nie sú dôkazy o nejakej hrozbe.