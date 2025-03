Univerzita v New Yorku potrestala študentov, ktorí obsadili budovu

New York 14. marca (TASR) - Kolumbijská univerzita v New Yorku vo štvrtok oznámila, že vylúčila alebo suspendovala niekoľko študentov, ktorí na jar minulého roka obsadili jej budovu počas propalestínskych protestov. Niektorým už bývalým študentom dočasne odobrala diplomy. TASR sa odvoláva na agentúru AP.



Univerzita v elektronickej komunikácii uviedla, že jej súdna rada vydala sankcie voči desiatkam študentov, ktorí obsadili budovu univerzity, na základe "vyhodnotenia závažnosti správania". Nespresnila však, koľko študentov bolo vylúčených, suspendovaných alebo im bol odobratý diplom.



Zavŕšenie niekoľko mesiacov trvajúceho vyšetrovacieho procesu nasleduje po rušnom týždni na tejto univerzite. Tá sa podľa AP stala najviditeľnejším terčom zásahu administratívy prezidenta Donalda Trumpa proti vysokým školám, ktoré podľa nej nerobia dosť v boji proti antisemitizmu. Administratíva oznámila znižovanie federálnych grantov pre univerzitu vo výške 400 miliónov dolárov.



Trump tiež v pondelok potvrdil zadržanie vodcu študentských propalestínskych protestov na Kolumbijskej univerzite Mahmúda Chálila, pričom podľa slov prezidenta je len "prvým z mnohých budúcich".



"Vieme, že na Kolumbijskej univerzite a ďalších univerzitách v krajine je veľa študentov, ktorí sa zúčastnili na proteroristickej, antisemitskej a protiamerickej činnosti a Trumpova administratíva to nebude tolerovať," napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Vlani sa na amerických univerzitách konali študentské protesty proti vojne v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Demonštrujúci žiadali, aby USA prestali podporovať Izrael, pretože v jeho vojne s Hamasom zomierajú civilisti a vzniká humanitárna kríza v palestínskej enkláve.



Pri týchto protestoch a tiež protestoch opačného tábora sa objavili obvinenia z antisemitizmu a islamofóbie. Kolumbijská univerzita tvrdila, že bojuje proti antisemitizmu.