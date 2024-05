Univerzita v USA ruší pre propalestínske protesty promočnú ceremóniu

New York 6. mája (TASR) - Kolumbijská univerzita v New Yorku, na ktorej sa konajú protesty proti vojne v Pásme Gazy, ruší hlavnú promočnú ceremóniu. Univerzita to oznámila v pondelok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kolumbijská univerzita patrí medzi osem prestížnych amerických univerzít združených v Ivy League a uviedla, že sa musí "vzdať" celouniverzitnej ceremónie naplánovanej na 15. mája. Namiesto nej sa uskutoční niekoľko menších podujatí.



"Sme odhodlaní poskytnúť našim študentom oslavu, ktorú si zaslúžia a chcú," uviedla Kolumbijská univerzita s tým, že menšie podujatia budú pre študentov a ich rodiny zmysluplnejšie.



"Naše zdroje sústredíme na tieto školské ceremónie a na to, aby sme zaistili ich bezpečnosť, zdvorilosť a hladký priebeh," uviedla univerzita. Zároveň dodala, že už pracuje na ich uskutočnení.



Kolumbijská univerzita už zrušila v reakcii na protesty prezenčné vyučovanie, respektíve prešla na tzv. hybridnú formu výuky. Študenti hovoria, že došlo k zvýšeniu počtu antisemitských i islamofóbnych incidentov.



Protesty proti vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas sa už niekoľko mesiacov konajú na univerzitách na celom území Spojených štátov. Mnohé z nich sa preto obrátili na políciu a desiatky osôb boli v tejto spojitosti zadržané.



Minulý týždeň musela polícia zasiahnuť aj proti demonštrantom, ktorí obsadili budovu Kolumbijskej univerzity, a odstránila aj ich nepovolený stanový tábor na trávniku kampusu.