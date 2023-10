Univerzita v Marseille pre drogy dočasne zatvorí jednu z budov

Marseille 4. októbra (TASR) — Univerzita v Marseille (Université d'Aix-Marseille) dočasne zatvorí jednu zo svojich budov. Dôvodom je zhoršenie bezpečnostnej situácie v tejto časti mesta vyvolané rastúcou drogovou kriminalitou, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na denník Libération.



"Chceme tu zostať, no iba v prípade dobrých pracovných podmienok, medzi ktoré patrí aj bezpečnosť našich vyučujúcich a študentov," vyhlásil v stredu dekan univerzity Bruno Decreuse.



Okolo 1500 študentov, ktorých sa uzatvorenie budovy týka, sa bude od 6. do 13. októbra vzdelávať dištančne.



Berton vyzval políciu a mestskú samosprávu, aby urýchlene podnikli kroky na zaistenie bezpečnosti nielen zamestnancov a študentov univerzity, ale aj celej oblasti.



Polícia priznáva, že situácia v štvrti Colbert, kde sa budova nachádza, sa zhoršila aj napriek opatreniam, podnikaným v spolupráci s miestnou samosprávou od začiatku akademického roka a vyžaduje si každodenné zásahy.



"V oblasti sa stále viac obchoduje s drogami,“ povedal zamestnanec univerzity, ktorý si neželal uviesť svoje meno. "Priekupníci hlasno ponúkajú svoj tovar, je to ako na rybom trhu," povedal. Aj v minulosti sa tam obchodovalo s drogami, ale bolo to "diskrétnejšie", povedal jeden z jeho kolegov.



Pašovanie drog a konflikty medzi gangmi sužujú Marseille roky. Tento rok si násilnosti vyžiadali už 44 obetí, 110 osôb utrpelo zranenia. Úrady sa situáciu snažia zvládnuť nasadením viac policajtov, zatiaľ však iba s minimálnym úspechom.