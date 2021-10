Univerzitná fakulta ako prvá britská inštitúcia vráti beninský bronz

Londýn 15. októbra (TASR) - Jedna z fakúlt Cambridgeskej univerzity sa stane prvou britskou inštitúciou, ktorá vráti Nigérii časť kultúrneho pokladu známeho ako beninské bronzy. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



Fakulta Jesus College vráti počas slávnostného aktu 27. októbra nigérijským delegátom bronzovú sošku mladého kohúta s názvom Okukor. Nigérijskí predstavitelia vyhlásili, že toto gesto prináša "nádej na priateľské riešenie" pretrvávajúcich sporov o vlastníctvo kultúrneho majetku.



Okuror, ktorého fakulta označuje ako "kráľovské dedičstvo predkov", bol odvezený z niekdajšej Beninskej ríše (neskôr včlenenej do Nigérie) v roku 1897, keď britské sily ulúpili tisícky beninských bronzov.



Okukor bol verejne vystavený v priestoroch Jesus College do roku 2016, keď sa začali objavovať výzvy študentov na jeho vrátenie. Na základe preskúmania dôkazov sa zistilo, že sošku venoval fakulte v roku 1905 otec jedného študenta.



Po tom, ako fakulta v novembri 2019 ohlásila rozhodnutie tento artefakt vrátiť, viaceré regionálne múzeá uviedli, že taktiež zvažujú vrátenie exponátov s podobným osudom.



V Británii sa stále nachádzajú stovky tzv. beninských bronzov – plakiet a sošiek, ktoré v 13. storočí vyrobili umelci z etnika Edo, obývajúceho oblasť v južnej časti dnešnej Nigérie. Artefakty sa do múzeí dostali zo súkromných zbierok, alebo im ich darovali vojaci, ktorí sa zúčastnili na rabovaní.



Najviac beninských bronzov vlastní Britské múzeum (BM) v Londýne – približne 900 kusov –, zatiaľ čo veľkými zbierkami disponujú aj Nemecko a Spojené štáty.