UNLP Košice ponúka celomesačný bezplatný skríning ochorení pečene

Košice 29. mája (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v stredu spustila celomesačný pilotný preventívny skríning ochorení pečene. Vyšetrenie je bezplatné. Cieľom je podchytiť čo najviac ľudí v počiatočnom štádiu pečeňových ochorení, ktorí o ňom netušia. TASR o tom z nemocnice informovala Ladislava Šustová.



Vyšetrenie je určené pre ľudí vo veku nad 40 rokov, ktorým doposiaľ nebolo diagnostikované ochorenie pečene. "V rámci skríningového vyšetrenia občania po vyjadrení súhlasu a vyplnení základných informácií o sebe absolvujú základné antropometrické vyšetrenie, odber krvi, z ktorého vyšetríme základné hepatálne testy," spresnila zástupkyňa prednostu II. internej kliniky UNLP a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Sylvia Dražilová.



Súčasťou vyšetrenia je podľa nej elastografia pečene. Ide o bezbolestné vyšetrenie podobné sonografii, ktorým sa zisťuje množstvo väziva v pečeni a ktoré súvisí so stupňom jej poškodenia. "Týmto neinvazívnym vyšetrením vieme odhaliť bezpríznakových pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene," dodala s tým, že pokiaľ počas preventívneho vyšetrenia odhalia ochorenie pečene, pacientovi ponúknu možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii II. internej kliniky.



Celomesačná preventívna aktivita hepatológov UNLP potrvá do 28. júna. Záujemcom bude k dispozícii každú stredu, štvrtok a piatok v čase od 12.30 do 15.00 h. Zaregistrovať sa na ňu možno prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke nemocnice.