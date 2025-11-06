< sekcia Zahraničie
UNODC: Produkcia ópia v Afganistane klesla o 32 percent
Plocha, na ktorej sa v Afganistane pestoval mak siaty, sa podľa UNODC zmenšila z 12.800 hektárov v roku 2024 na 10.200 hektárov v tomto roku.
Autor TASR
Viedeň/Kábul 6. novembra (TASR) — Plocha na pestovanie maku siateho v Afganistane, z ktorého sa získava ópium, sa v roku 2025 zmenšila o 20 percent. Produkcia ópia zároveň klesla o 32 percent na odhadovaných 296 ton. V tlačovej správe zverejnenej vo štvrtok to uviedol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) so sídlom vo Viedni, ktorý súčasne varoval pred nárastom produkcie syntetických drog a obchodovania s nimi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.
Plocha, na ktorej sa v Afganistane pestoval mak siaty, sa podľa UNODC zmenšila z 12.800 hektárov v roku 2024 na 10.200 hektárov v tomto roku. V roku 2022 sa mak pestoval na približne 232.000 hektároch.
Príjmy pestovateľov maku z predaja ópia klesli takmer o polovicu - z 260 miliónov dolárov v roku 2024 na 134 miliónov dolárov v tomto roku.
Islamistický Taliban zakázal pestovanie maku na celoštátnej úrovni v roku 2022, rok po tom, čo sa vrátil k moci. Mnohí roľníci následne prešli k pestovaniu obilnín a iných plodín. Suchá alebo nedostatok zrážok však viedli k tomu, že viac ako 40 percent poľnohospodárskej pôdy zostalo neúrodných.
Zákaz zároveň spôsobil, že pestovanie maku sa presunulo na severovýchod Afganistanu, ďalej od bášt Talibanu nachádzajúcich sa na juhu krajiny, kde sa pestoval dovtedy.
V máji 2024 bolo pri stretoch medzi roľníkmi a policajnými silami vyslanými na zničenie makových polí v provincii Badachšán zabitých niekoľko ľudí.
Experti UNODC počas ostatného vegetačného obdobia zaznamenali pokles cien ópia. To by podľa nich mohlo naznačovať, že pestovanie maku sa presunulo do iných krajín susediacich s Afganistanom. UNODC poukazuje na výrazne rozšírené pestovateľské plochy v dvoch krajinách, ktoré však v správe nie sú konkretizované.
UNODC vo svojej správe tiež varuje pred prudkým nárastom výroby syntetických drog, najmä metamfetamínu.
„Zdá sa, že syntetické drogy sa stali novým obchodným modelom pre organizované zločinecké skupiny pre ich relatívne ľahkú výrobu, ich zložitejšie odhaľovanie a relatívnu odolnosť voči klimatickým zmenám,“ píše sa v správe. Boj proti drogám preto musí zahŕňať aj monitorovanie syntetických drog.
