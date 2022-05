V Ázii zhabali vlani miliardu tabliet metamfetamínu

Bangkok 30. mája (TASR) - Počet tabliet metamfetamínu zadržaných vo východnej a juhovýchodnej Ázii vlani po prvý raz prekročil miliardu, uviedol v pondelok Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.



Podľa správy UNODC orgány činné v trestnom konaní zaistili takmer 172 ton metamfetamínu, čo je približne sedemkrát viac ako pred desiatimi rokmi. Rastúca ponuka takisto spôsobila, že ceny tejto drogy v Thajsku a Malajzii klesli na historické minimá.



"Rozsah a dosah obchodu s metamfetamínom a syntetickými drogami vo východnej a juhovýchodnej Ázii je ohromujúci," uviedol vo vyhlásení Jeremy Douglas z UNODC. Povedal, že zločinecké gangy a ozbrojené skupiny využili politickú nestabilitu regiónu a pandémiu ochorenia COVID-19 na dramatické zvyšovanie svojich ziskov.



V dôsledku zvýšenej produkcie je droga lacnejšia a dostupnejšia, čo vytvára väčšie riziko pre ľudí a ich komunity, uvádza sa v správe.



Oblasť známa ako Zlatý trojuholník – zóna na hraniciach medzi Thajskom, Laosom a Mjanmarskom – je už dlho neslávne známou nekontrolovaným predajom drog.



Hoci sa drogy vo veľkej miere konzumujú v juhovýchodnej Ázii, vyvážajú sa aj na Nový Zéland a do Austrálie, Hongkongu, na Kórejský polostrov i do Japonska a čoraz častejšie aj do oblastí južnej Ázie.