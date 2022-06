UNODC:Vojna na Ukrajine môže spôsobiť nárast nelegálnej produkcie drog

Viedeň 27. júna (TASR) - Vojna na Ukrajine môže umožniť prekvitanie nelegálnej produkcie drog, kým budúcnosť trhu s ópiom závisí od osudu krízou zničeného Afganistanu. Upozornila na to v pondelok Organizácia Spojených národov (OSN) vo svojej každoročnej globálnej správe o drogách. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Predchádzajúce skúsenosti z Blízkeho Východu a juhovýchodnej Ázie naznačujú, že zóny konfliktu môžu fungovať ako "magnet" pre výrobu syntetických drog, ktoré môžu byť vyrábané prakticky kdekoľvek na svete, uvádza Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).



"Tento efekt sa môže ešte viac umocniť, ak sa oblasť konfliktu nachádza blízko veľkého trhu konzumentov," uvádza UNODC.



Podľa tohto úradu OSN bolo v roku 2020 na Ukrajine objavených a odstavených 79 laboratórií na výrobu amfetamínu, čo je vôbec najväčší počet hlásený spomedzi všetkých sledovaných krajín. Oproti roku 2019, keď bolo na Ukrajine odstavených 17 takýchto laboratórií, ich počet tiež výrazne stúpol. Kapacita Ukrajiny týkajúca sa výroby syntetických drog pritom môže vzhľadom na pokračujúci vojnový konflikt ešte viac rásť.



V správe sa tiež uvádza, že konflikt na Ukrajine by mohol spôsobiť presunutie a narušenie trás, po ktorých sa pašujú drogy, pričom UNODC predpokladá, že pašovanie na Ukrajine od začiatku tohto roka kleslo.



Humanitárna kríza v Afganistane, v ktorom sa vlani vyprodukovalo až 86 percent svetového ópia, by zase mohla podnietiť nelegálne pestovanie makovíc, z ktorých sa táto látka získava, a to aj napriek tomu, že hnutie Taliban túto praktiku v apríli zakázalo.



"Zmeny týkajúce sa produkcie ópia v Afganistane ovplyvnia trh s ópiom prakticky vo všetkých regiónoch sveta," uvádza OSN.



Odhaduje sa, že vlani užilo drogu 284 miliónov ľudí, čiže jeden z 18 ľudí na svete vo veku medzi 15 až 64 rokov, uvádza sa v správe OSN o drogách. Tento počet vzrástol o 26 percent v porovnaní s rokom 2010, pričom nárast svetovej populácie ovplyvnil toto číslo len čiastočne.



Väčšinou sú konzumentmi drog muži, no podľa expertky UNODC Angely Meovej ženy vo veľkej miere užívajú stimulanty amfetamínového typu, pričom na liečeniach sa nezúčastňujú v dostatočnej miere.



OSN tiež zistila, že svetová produkcia kokaínu dosiahla v roku 2020 nový rekord, keď bolo vyprodukovaných 1982 ton tejto drogy.



Globálnu správu o drogách vypracoval UNODC na základe informácii zozbieraných od jeho členských štátov, vlastných zdrojov a analýz správ rôznych inštitúcii, zo správ médií a prístupných materiálov, uvádza AFP.