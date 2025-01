UNRWA bude pokračovať v činnosti v Pásme Gazy napriek zákazu Izraela

Ammán 17. januára (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) je odhodlaná pokračovať v práci v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu napriek izraelskému zákazu, ktorý nadobudne platnosť 30. januára. Šéf agentúry Philippe Lazzarini to oznámil v piatok, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Lazzarini pre novinárov povedal, že zrušenie činnosti UNRWA by "výrazne oslabilo medzinárodnú humanitárnu pomoc" v Pásme Gazy. Podľa jeho slov je agentúra tiež jediným orgánom, ktorý je schopný poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie v oblasti. Lazzarini pripomína, že tieto služby budú obzvlášť potrebné po uplatnení prímeria medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas, ku ktorému by malo podľa všetkého dôjsť v nedeľu 19. januára.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli a o zastavení spolupráce izraelských orgánov s agentúrou. Izrael totižto tvrdí, že Hamas a ďalší militanti prenikli do UNRWA a využívajú jej zariadenia a zásoby. Na podporu svojich tvrdení ale poskytli iba veľmi málo dôkazov, píše AP. Izrael pritom už dlhodobo kritizoval agentúru a obviňoval ju z protiizraelskej zaujatosti.



Agentúra poskytuje pomoc miliónom Palestínčanov v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Jordánsku, Libanone a Sýrii. V súčasnosti sa na základnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú UNRWA spoliehajú takmer všetci Palestínčania v Gaze. Približne 650.000 detí je tam zároveň závislých od UNRWA v oblasti vzdelávania. Lazzarini preto dodal, že ukončenie činnosti agentúry by malo "katastrofálne" následky.