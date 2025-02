UNRWA: Izrael zatvoril tri školy a výcvikové centrum

Tel Aviv 18. februára (TASR) - Izrael nariadil zatvorenie troch škôl a výcvikového centra vo východnej časti Jeruzalema prevádzkovanými Agentúrou OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Oznámil v utorok šéf agentúry Philippe Lazzarini, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Deťom a mladým ľuďom vo východnom Jeruzaleme je odopierané ich právo na vzdelanie v školách UNRWA," napísal Lazzarini na sociálnej sieti X.



Podľa šéfa agentúry Izrael nariadil zatvorenie troch škôl s 250 deťmi. Izraelské bezpečnostné sily a predstavitelia Jeruzalemu podľa neho násilne vtrhli do výcvikového centra Kalandia a nariadili jeho okamžitú evakuáciu.



Lazzarini uviedol, že prítomných a zasiahnutých bolo najmenej 350 študentov a 30 zamestnancov. Izraelské sily tiež použili slzotvorný plyn.



"Toto jej porušenie základných práv na vzdelanie, ako aj výsad a imunít OSN. Prístup detí k vzdelaniu musí byť zachovaný a zariadenia OSN musia byť vždy chránené a rešpektované, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú," dodal Lazzarini.



Izraelskí predstavitelia už dlhšie vedú s UNRWA spory a jej zamestnancov podozrievajú z napomáhaniu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Niektorí pracovníci agentúry sa podľa Izraela zapojili do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli s platnosťou od januára. Ďalší zákon zakazuje izraelským orgánom akýkoľvek kontakt s UNRWA.



Jeruzalemská mestská rada oznámila, že po začiatku platnosti zákazu UNRWA sa o zasiahnutých študentov postará.



Izrael považuje východný Jeruzalem, kde sa nachádzajú spomínané školy a centrum, za súčasť svojho "večného a nedeliteľného hlavného mesta". Palestínčania si nárokujú východný Jeruzalem ako hlavné mesto ich budúceho nezávislého štátu, píše DPA.