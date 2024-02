UNRWA: Izraelské námorníctvo zasiahlo potravinový konvoj v Pásme Gazy

Gaza 5. februára (TASR) - Izraelské vojenské námorníctvo v pondelok zasiahlo konvoj s potravinami v Pásme Gazy, uviedla Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Potravinový konvoj čakajúci na presun do severnej časti Gazy bol dnes ráno zasiahnutý paľbou izraelského námorníctva," uviedol Thomas White, riaditeľ UNRWA pre Pásmo Gazy na sociálnej sieti X. Dodal, že nikto nebol zranený.



White zverejnil dve fotografie poškodeného nákladného auta a pod ním niekoľko krabíc so zásobami. Ich obsah ani miesto, kde sa nákladné auto nachádzalo, však nebol bezprostredne známy, píše OSN na svojej oficiálnej webovej stránke.



Svetový potravinový program (WFP) 30. januára varoval, že v Pásme Gazy je stále väčší nedostatok potravín a rastie tam riziko hladomoru. V piatok WFP oznámil, že sa mu počas týždňa už tretíkrát nepodarilo dostať do severnej časti Gazy.



"V januári sa nám podarili len štyri konvoje, čo je približne 35 nákladných vozidiel s potravinami postačujúcimi pre takmer 130.000 ľudí," uviedol Matthew Hollingworth z WFP. Dodal, že to na zabránenie hladomoru nestačí.