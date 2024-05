UNRWA pozastavila distribúciu potravín v meste Rafah v Pásme Gazy

Jeruzalem 22. mája (TASR) - Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) v utorok oznámil, že pozastavuje distribúciu jedla v meste Rafah na juhu Pásma Gazy pre nedostatok dodávok pomoci. TASR o tom informuje podľa správ tlačových agentúr AP a AFP. "Distribúcia jedla v Rafahu je momentálne pozastavená pre nedostatok dodávok a neistotu," uviedla UNRWA.



Distribučné centrum UNRWA ako aj sklady Svetového potravinového programu (WFP) sa nachádzajú v Rafahu a v súčasnosti sú neprístupné pre prebiehajúcu vojenskú operáciu Izraela v tomto juhogazskom meste.



Aj WFP pozastavil distribúciu potravín v Rafahu po tom, ako vyčerpal svoje zásoby, uviedla jeho hovorkyňa Abeer Etefaová. Naďalej však poskytuje teplé pokrmy v centrálnej časti Pásma Gazy, kde distribuuje aj obmedzené potravinové balíky. Tieto balíky sa však o niekoľko dní minú.



Etefaová pritom varovala, že humanitárne operácie v Pásme Gazy sú na pokraji kolapsu. Ak nebudú do Pásma Gazy obnovené dodávky potravín a inej pomoci vo veľkých množstvách, hrozí vznik podmienok podobných hladomoru, povedala.



Podľa OSN hrozí približne 1,1 milióna ľudom v Pásme Gazy hlad. Kríza v dodávkach humanitárnej pomoci sa prudko zhoršila po tom, ako Izrael začal 6. mája proti militantom z palestínskeho hnutia Hamas operáciu v Rafahu, ktorý sa nachádza na hraniciach s Egyptom. Tento hraničných priechod je odvety zatvorený.



Od 10. mája sa tak do Pásma Gazy cez neďaleký hraničný priechod Kerem Šalom s Izraelom dostalo len približne 30 kamiónov s pomocou, uvádza OSN.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Ghebreyesus pritom v utorok vyzval Izrael, aby zrušil obmedzenia týkajúce sa dodávok pomoci do Gazy. Izrael pritom tvrdí, že nijako neobmedzuje množstvo humanitárnej pomoci, ktorá prúdi cez hraničné priechody.



Malé množstvo kamiónov s pomocou pre Pásmo Gazy prichádza cez hraničný priechod s Izraelom. Spojené štáty tiež postavili na pobreží Pásma Gazy dočasné mólo, ktoré má urýchliť dodávky pomoci.