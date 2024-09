UNRWA: Pri razii Izraela zomrel na Západnom brehu náš zamestnanec

Jeruzalem 14. septembra (TASR) - Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v piatok oznámila, že jeden z jej zamestnancov zomrel tento týždeň pri izraelskej razii na Západnom brehu Jordánu. Ide o prvé úmrtie jej zamestnanca na tomto palestínskom území za vyše desať rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



UNRWA uviedla, že jej zamestnanec "bol zastrelený a zabitý na streche svojho domu ostreľovačom". K incidentu prišlo v utečeneckom tábore Faraa na severe Predjordánska. Podľa UNRWA pracoval zosnulý zamestnanec v tábore ako sanitačný pracovník a ostala po ňom manželka a päť detí.



Izraelská armáda v piatok informovala, že jej vojaci podnikli 48-hodinovú protiteroristickú operáciu v oblastiach miest Túbás, Tammun a Faraa. Jej vojaci podľa vyhlásenia zabili pri vzdušnom útoku piatich ozbrojených teroristov. Šiestu obeť si podľa armády vyžiadala prestrelka s teroristom, ktorý hádzal výbušné zariadenia. Izraelská armáda pritom bezprostredne nereagovala na vyhlásenie UNRWA o usmrtení jej pracovníka.



Izraelská armáda spustila koncom augusta rozsiahlu operáciu na severe Predjordánska, ktorá stále trvá a vyžiadala si už desiatky obetí. Izraelský minister obrany Joav Galant pritom uviedol, že armáda použije plnú silu pri útokoch proti palestínskym militantom na Západnom brehu. Armáda tiež môže podľa neho vykonávať vzdušné útoky, kedykoľvek je to nevyhnutné, aby sa vyhla ohrozeniu vojakov.



UNRWA uvádza, že od začiatku vojny Izraela a palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy zomrelo najmenej 220 jej členov. Šesť jej zamestnancov pritom zomrelo v Gaze aj v stredu pri útoku na školu, ktorá slúžila ako útočisko pre utečencov. Išlo o doposiaľ najvyšší počet úmrtí jej zamestnancov pri jednom útoku.



UNRWA koordinuje takmer všetku humanitárnu pomoc prúdiacu do Pásma Gazy, no je zmietaná krízou odvtedy, čo Izrael proti nej vzniesol obvinenia, že vyše desať jej zamestnancov bolo zapojených do októbrového útoku Hamasu na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla v Gaze vojna, píše AFP.