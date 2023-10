UNRWA: Súčasný systém prísunu pomoci do Gazy je nedostatočný

New York 31. októbra (TASR) — Generálny komisár Agentúry OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) v pondelok varoval, že obmedzený počet humanitárnych konvojov vstupujúcich do pásma Gazy nepostačuje na uspokojenie "bezprecedentných humanitárnych potrieb" tamojších civilistov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hŕstka konvojov, ktoré prejdú cez (hraničný priechod medzi pásmom Gazy a Egyptom) Rafah, nie je nič v porovnaní s potrebami viac ako dvoch miliónov ľudí uväznených v Gaze," povedal Lazzarini na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.



"Zavedený systém prísunu pomoci do Gazy zlyhá, pokiaľ sa nenájde politická vôľa nastaviť ho tak, aby bol zmysluplný a zodpovedal bezprecedentným humanitárnym potrebám," uviedol Lazzarini. Zároveň vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby žiadala okamžité humanitárne prímerie.



Izrael spustil rozsiahle bombardovanie pásma Gazy po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odtiaľ zaútočilo 7. októbra na Izrael. Militanti zabili v Izraeli vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov, ďalších približne 230 uniesli do pásma Gazy. V dôsledku odvetných útokov Izraela v pásme Gazy podľa tamojších úradov zahynulo doteraz vyše 8300 ľudí.



Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica vstúpilo do pásma Gazy v nedeľu len 33 kamiónov vezúcich vodu, potraviny a zdravotnícky materiál. Pred rozpútaním vojny s Hamasom tam prichádzalo každý deň asi 500 nákladných áut s pomocou a iným tovarom.



Lazzarini zároveň poukázal na to, že za vyše tri týždne vojny medzi Izraelom a Hamasom zahynulo už 64 pracovníkov UNRWA. "Je to najvyšší počet humanitárnych pracovníkov OSN zabitých za tak krátky čas v konflikte," povedal.



"Moji kolegovia z UNRWA sú jediným zábleskom nádeje pre celé pásmo Gazy. Dochádza im však palivo, voda, potraviny, lieky a čoskoro nebudú schopní ďalej fungovať," uviedol Lazzarini.