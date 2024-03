UNRWA tvrdí, že Izrael jej zakázal dodávať pomoc na sever Pásma Gazy

Gaza 25. marca (TASR) - Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v nedeľu uviedla, že Izrael jej definitívne zakázal dodávať pomoc na sever Pásma Gazy, kde je najvyššia hrozba hladomoru. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Izraelské úrady informovali OSN, že už nebudú schvaľovať žiadne potravinové konvoje UNRWA na sever (Pásma Gazy). Je to nehorázne a zámerne sa tým bráni pomoci pri záchrane životov počas človekom spôsobeného hladomoru. Toto obmedzenie musí byť zrušené," napísal riaditeľ UNRWA Philippe Lazzarini v príspevku na sociálnej sieti X.



Izrael sa k predmetnému vyhláseniu zatiaľ nevyjadril.



Hovorkyňa UNRWA Juliette Toumová povedala, že rozhodnutie o zastavení dodávok pomoci agentúry OSN na sever palestínskej enklávy bolo oznámené v nedeľu bez udania dôvodu.



UNRWA je "srdcom humanitárnej pomoci v Gaze", uviedol v nedeľu námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. "Rozhodnutie zablokovať jej potravinové konvoje na sever (Pásma Gazy) len posúva tisíce ľudí bližšie k hladomoru. Musí byť zrušené," dodal.



UNRWA čelí obvineniam Izraela, že 12 z jej 30.000 zamestnancov sa podieľalo na útokoch Hamasu zo 7. októbra 2023. OSN spomenutých zamestnancov prepustila a začala interné i medzinárodné vyšetrovanie tejto organizácie.



Hodnotenie potravinovej bezpečnosti, ktoré zastrešuje OSN, nedávno varovalo, že polovica populácie Pásma Gazy trpí "katastrofickým" hladom. Sever palestínskej enklávy by podľa predpokladov mohol do mája zasiahnuť hladomor v prípade, že nedôjde k bezodkladnému zásahu.



Toumová povedala, že izraelské úrady odmietli aj žiadosť OSN o vyslanie tímu do nemocnice Šifá v meste Gaza, kde už týždeň prebiehajú boje, "aby odtiaľ evakuoval zranených ľudí".