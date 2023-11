UNRWA tvrdí, že jej v Gaze došlo palivo nevyhnutné pre nemocnice

Ženeva 13. novembra (TASR) - Agentúra OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNWRA) v pondelok informovala, že v jej sklade v Pásme Gazy sa už minuli zásoby paliva. V priebehu niekoľkých dní tak už nebude môcť zásobovať tamojšie nemocnice, ako ani odvážať odpad či poskytovať dodávky pitnej vody obyvateľom tejto palestínskej enklávy. Oznámil to v pondelok šéf tejto agentúry Philippe Lazzarini, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



UNRWA poskytuje útočisko takmer 800.000 ľuďom, čo je približne polovica z celkového počtu obyvateľov Gazy, ktorí už ušli zo svojich domov od začiatku izraelskej vojenskej operácie v tejto palestínskej enkláve. Tú Izrael spustil pred vyše mesiacom v reakcii na bezprecedentné útoky tamojšieho vládnuceho palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra.



Lazzarini v pondelok informoval, že v strategickom sklade paliva, ktorý má UNWRA pri izraelských hraniciach, už došli zásoby. Žiadosť o ich doplnenie, ktorú UNWRA adresovala izraelskej armáde, pritom zostala podľa jeho bez odozvy. "Táto zásobáreň je už teraz prázdna," povedal.



Táto skutočnosť bude podľa jeho slov citeľná už v nadchádzajúcich dňoch. "Do 14. novembra to vážne ovplyvní prevádzku sanitiek a náročnejšie nemocničné úkony," uviedol s tým, že niektoré z nemocníc síce využívajú aj slnečnú energiu, ale len ako doplnkový zdroj, ktorý nedokáže zaistiť ich ďalšie fungovanie.



Mnohé nemocnice v Pásme Gazy už zastavili činnosť v dôsledku škôd, ktoré utrpeli v rámci vojenskej operácie Izraela, či práve pre nedostatok paliva. Takýto osud postihol aj jednu z najdôležitejších tamojších nemocníc, nemocnicu al-Kuds v meste Gaza, ktorá sa stala terčom izraelskej armády.



Izraelská armáda tvrdí, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Dovoz pohonných hmôt do tejto enklávy zároveň odmieta s tým, že by ich Hamas mohol zneužiť na vojenské účely.



Palivo používa UNRWA aj na odvoz stoviek ton pevného odpadu z čoraz preplnenejších utečeneckých táborov na juhu Gazy. Lazzarini v tejto súvislosti povedal, že aj tieto služby sa čoskoro zastavia. Dodal, že bez paliva nebudú od 15. novembra fungovať ani tzv. odsoľovacie zariadenia, ktoré sa v husto obývanom pobrežnom Pásme Gazy používajú na zaistenie pitnej vody pre najmenej 290.000 ľudí. Situáciu je podľa Lazzariniho v tomto smere už teraz žalostná a čoskoro bude ešte horšia.