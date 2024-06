Agentúra OSN: V Gaze prichádza o jednu alebo obe nohy 10 detí denne

Ženeva 25. júna (TASR) — V priemere desať detí prichádza denne vo vojne v Pásme Gazy o jednu alebo o obe nohy, tvrdí šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Každý deň tu v podstate máme v priemere desať detí, ktoré prídu o jednu alebo obe nohy," povedal Lazzarini novinárom v Ženeve. "Desať denne, to znamená zhruba 2000 detí po viac ako 260 dňoch tejto brutálnej vojny," dodal.



Odvolával sa na údaje Detského fondu OSN (UNICEF) s tým, že uvedené číslo nezahŕňa ďalšie končatiny alebo ich časti, ako ruky, dlane či paže, ktorých by bolo ešte oveľa viac. Podľa Lazzariniho sa amputácia končatín často vykonáva "v dosť hrozných podmienkach", niekedy aj bez anestézie.



Organizácia Save the Children v pondelok informovala, že za nezvestných v dôsledku vojny v Pásme Gazy sa považuje až okolo 21.000 detí.



UNRWA koordinuje takmer všetky dodávky humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. Lazzarini však upozorňuje na neustály tlak, vrátane pokusov o jej zrušenie, ktorému je táto agentúra OSN vystavená zo strany Izraela. Zdôrazňuje tiež nedostatok financií. "Hotovosť máme do konca augusta," povedal v utorok s tým, že agentúre chýba približne 140 miliónov dolárov na to, aby mohla fungovať do konca roka.



Viacero krajín dočasne prestalo financovať UNRWA po obvineniach zo strany Izraela, že niektorí jej zamestnanci sa zúčastnili na bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, po ktorom sa začala vojna v Pásme Gazy. Väčšina darcov však už medzičasom financovanie tejto agentúry obnovila.