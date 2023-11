UNRWA: V Pásme Gazy prší, situácia utečencov je neudržateľná

Gaza 20. novembra (TASR) - Vo vojnou zmietanom Pásme Gazy padal v pondelok hustý dážď, ktorý výrazne zhoršil situáciu ľudí nachádzajúcich sa v núdzových prístreškoch. Upozornila na to Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA).



"V celom Pásme Gazy prší. Situácia v prístreškoch je neudržateľná. Ľudia nemajú žiadne (iné) alternatívy," napísala UNRWA na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Podľa vysokopostaveného predstaviteľa UNRWA sú problémom aj splašky, ktoré prúdia ulicami Gazy. Kanalizačné čerpadlá majú dostatok paliva len na to, aby fungovali na 55 percent svojej kapacity, informuje stanica CNN.



UNRWA už predtým opakovane poukazovala na vplyv izraelských obmedzení na dodávky paliva do palestínskej enklávy, ktoré je kľúčové pre fungovanie viacerých služieb vrátane systémov kanalizácie či zdravotníckych zariadení.



Izrael minulý týždeň súhlasil s dodávkami dvoch plných palivových nádrží do Pásma Gazy na dennej báze. Vyslúžil si za to kritiku od šéfa UNRWA Philippa Lazariniho, podľa ktorého toto množstvo absolútne nestačí. Spresnil, že na pokrytie humanitárnych služieb každý deň treba 160.000 litrov paliva.