UNRWA vyšetruje zamestnancov podozrivých z účasti na útoku na Izrael

Ženeva 26. januára (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v piatok oznámila, že začala vyšetrovať niekoľkých svojich zamestnancov podozrivých z účasti na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra a ukončila s nimi pracovný pomer. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Izraelské úrady poskytli UNRWA informácie o údajnom zapojení niekoľkých zamestnancov UNRWA do strašných útokov na Izrael zo 7. októbra," povedal generálny komisár UNRWA Philippe Lazzarini.



Dodal, že v záujme zachovania schopnosti agentúry poskytovať humanitárnu pomoc sa rozhodol "okamžite ukončiť zmluvy s týmito zamestnancami a začať vyšetrovanie s cieľom bezodkladne zistiť pravdu".



UNRWA, založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne, poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci Palestínčanom v Pásme Gazy, na západnom brehu Jordánu, v Jordánsku, Sýrii a Libanone.



UNRWA poskytla pomoc a svoje priestory ľuďom utekajúcim pred bombardovaním a pozemnou ofenzívou, ktorú Izrael spustil v Pásme Gaze po útokoch militantov z Hamasu. Tie si podľa Izraela vyžiadali vyše 1200 obetí, 253 ľudí militanti uniesli do Pásma Gazy.



V dôsledku izraelskej ofenzívy zomrelo podľa Hamasu viac ako 25.000 Palestínčanov a zničená bola veľkú časť infraštruktúry v husto osídlenom Pásme Gazy.



Podľa izraelskej armády k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je na zozname teroristických organizácii v EÚ aj USA, to popiera.