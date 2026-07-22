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UNS: Novinári v Srbsku čelia čoraz väčšiemu tlaku, pribúda aj útokov
Asociácia novinárov Srbska (UNS) v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o dva prípady menej ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Záhreb/Belehrad 22. júla (TASR) - Novinári v Srbsku čelia čoraz väčšiemu tlaku. Údaje ich profesijných organizácií poukazujú na časté vyhrážky a útoky a pokračovanie negatívneho trendu zaznamenaného v roku 2025, informovala v utorok agentúra HINA, píše TASR.
Asociácia novinárov Srbska (UNS) v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o dva prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce, uviedla UNS.
UNS vo svojej databáze v prvých šiestich mesiacoch tohto roka evidovala 34 konkrétnych vyhrážok voči novinárom, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ich bolo 17. Najčastejšie išlo o vyhrážky na internete.
Častejšie boli aj kybernetické útoky – za prvých šesť mesiacov ich organizácia zaznamenala desať, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ani jeden.
Medzi najnovšie incidenty patria fyzické útoky a zastrašovanie novinárov, ktorí informovali o pochode za práva LGBTQ+ ľudí v meste Pirot na juhu Srbska. Reportérku televízie N1 Gordanu Bjeletičovú tam niekto zasiahol paradajkou do hlavy. Členovia štábu N1 a ďalší novinári zasa čelili urážkam, zastrašovaniu a pokusom zabrániť im vo výkone práce.
Incidentom predchádzali vyhrážky zbitím, ktorých terčom bola redakcia miestneho portálu Slobodna riječ. Dva dni predtým čelil vyhrážkam aj šéfredaktor televízie N1 Branislav Šovljansky a jeho rodina. Osoba, ktorá sa im vyhrážala, bola už predtým nahlásená polícii pre vyhrážky novinárom televízie N1. Ministerstvo vnútra však voči tejto osobe zatiaľ nepodniklo žiadne právne kroky.
Novinári a mediálne organizácie v Srbsku zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podnecujú predstavitelia štátu svojimi verejnými vyjadreniami. Podľa novinárov je toto aj jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov často zostávajú nepotrestaní.
Na tlak a útoky voči novinárom a niektorým médiám v Srbsku opakovane upozornili aj regionálna sieť SafeJournalists a Európska federácia novinárov.
V jednom zo svojich posledných spoločných vyhlásení vyzvali úrady v Srbsku, aby urýchlenie podnikli kroky na ochranu novinárov. Poukázali pritom na útoky proti reportérom nezávislých médií počas marcových komunálnych volieb v Srbsku.
Asociácia novinárov Srbska (UNS) v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o dva prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce, uviedla UNS.
UNS vo svojej databáze v prvých šiestich mesiacoch tohto roka evidovala 34 konkrétnych vyhrážok voči novinárom, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ich bolo 17. Najčastejšie išlo o vyhrážky na internete.
Častejšie boli aj kybernetické útoky – za prvých šesť mesiacov ich organizácia zaznamenala desať, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ani jeden.
Medzi najnovšie incidenty patria fyzické útoky a zastrašovanie novinárov, ktorí informovali o pochode za práva LGBTQ+ ľudí v meste Pirot na juhu Srbska. Reportérku televízie N1 Gordanu Bjeletičovú tam niekto zasiahol paradajkou do hlavy. Členovia štábu N1 a ďalší novinári zasa čelili urážkam, zastrašovaniu a pokusom zabrániť im vo výkone práce.
Incidentom predchádzali vyhrážky zbitím, ktorých terčom bola redakcia miestneho portálu Slobodna riječ. Dva dni predtým čelil vyhrážkam aj šéfredaktor televízie N1 Branislav Šovljansky a jeho rodina. Osoba, ktorá sa im vyhrážala, bola už predtým nahlásená polícii pre vyhrážky novinárom televízie N1. Ministerstvo vnútra však voči tejto osobe zatiaľ nepodniklo žiadne právne kroky.
Novinári a mediálne organizácie v Srbsku zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podnecujú predstavitelia štátu svojimi verejnými vyjadreniami. Podľa novinárov je toto aj jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov často zostávajú nepotrestaní.
Na tlak a útoky voči novinárom a niektorým médiám v Srbsku opakovane upozornili aj regionálna sieť SafeJournalists a Európska federácia novinárov.
V jednom zo svojich posledných spoločných vyhlásení vyzvali úrady v Srbsku, aby urýchlenie podnikli kroky na ochranu novinárov. Poukázali pritom na útoky proti reportérom nezávislých médií počas marcových komunálnych volieb v Srbsku.