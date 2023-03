Upevnenie cieľa, skúmanie budovania Dvojitého Uhlíka v modelovom meste

Ningbo 13. marca (OTS) - Ningbo ako východné pobrežné mesto, má bohaté zachytávače uhlíka a v posledných rokoch nazbieralo veľa skúseností a postupov v oblasti digitálnej inteligencie energetického manažmentu, nízkouhlíkového priemyselného parku, ekologizácie prístavov, vylodenia ‘dvoch hôr’ a ďalších ‘Dvojitého Uhlíka’ v rôznych oblastiach a dosiahlo pozoruhodné úspechy”. Tentoraz poslanci ľudového zhromaždenia, riaditeľ úradu pre ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie v Ningbo Ye Miao, ktorý prišiel do Pekingu, aby sa zúčastnil na výročných zasadnutiach Národného ľudového zhromaždenia a Národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie, priniesol Návrhy na podporu mesta Ningbo pri budovaní “Dvojitého Uhlíka” pobrežného modelového mesta.“Dvojitého Uhlíka” je skratka pre uhlíkovú vrcholu a uhlíkovú neutralitu. V tohtoročnej správe o práci vlády sa uvádza: “Podnietiť ekologickú transformáciu rozvoja. Hlboko podnietiť prevenciu a kontrolu znečistenia životného prostredia. Perfektne dokončiť politiku podpory zeleného rozvoja, rozvíjať obehové hospodárstvo, podnietiť zachovanie zdrojov a ich efektívne využívanie, podnietiť šetrenie energie a znižovanie emisií uhlíka v hlavných oblastiach, a aj naďalej bojovať za obranu modrej oblohy, čistej vody a čistej pôdy.” Prvá domáca aukcia modrého uhlíka bola ukončená pod kladivkom v meste Ningbo Xiangshan v predvečer výročných zasadnutí Národného ľudového zhromaždenia a Národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie, čo vyvolalo značný záujem zo všetkých sfér spoločnosti. Modrý uhlík, známy aj ako modrý zachytávač uhlíka alebo oceánsky zachytávač uhlíka, je majstrom v zachytávaní oxidu uhličitého a je pokladom na jeho ukladanie, pretože jeho doba uskladnenia môže trvať až tisíce rokov. V pozadí toho, ako sa zrýchľuje budovanie uhlíkovej neutrality a uhlíkových vrcholu, je čoraz aktívnejšie globálne obchodovanie s modrým uhlíkom. Úspech pod kladivom prvej aukcie obchodovania s modrým uhlíkom v meste Xiangshan znamená pre Ningbo prvý krok k formovaniu národného trhu obchodovania s modrým uhlíkom a slúži ako užitočný prieskum Ningbo, aby sa ujalo vedenia v praxi uhlíkovej vrchol a uhlíkovej neutrality.Po vydaní významného strategického plánovania “Čína sa usiluje dosiahnuť uhlíkový vrchol do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060”, Ningbo prevzalo vedúcu úlohu v krajine pri testovaní služby hodnotenia uhlíkových úverov po zistení účinnosti akcie, komplexne zobrazuje uhlíkovú kapacitu podnikov, uhlíkové aktíva a ďalšie informácie prostredníctvom konštrukcie aplikačného scenára s cieľom poskytnúť presné služby pre inkluzívne finančné úvery. Projekt “Budovanie fotovoltaiky na obytných domoch” v obci Longguan, okres Haishu, Ningbo, Čína, umožňuje vidieckym komunitám realizovať spoločné bohatstvo, pričom využíva priemyselný model fotovoltaickej dediny na prebudenie “spiacich” strešných zdrojov vo vidieckych komunitách, takže zelená môže posilniť revitalizáciu vidieka. Ningbo zároveň vytvára “mozog chemického priemyslu”. Vytvorením “mozgu chemického priemyslu” a vybudovaním dvojjadrového motora “priemyselný mozog + továreň budúcnosti” Ningbo zároveň podporuje kvalitný rast zeleného petrochemického priemyselného zoskupenia. Chemické podniky v okrese Zhenhai využívajúce analýzu spotreby energie "mozgu chemického priemyslu" v roku 2022 dokázali dokončiť 13 projektov zahŕňajúcich renováciu a inováciu zariadení, ako aj optimalizáciu procesov, čím ušetrili približne 5 000 ton štandardného uhlia a približne 11 000 ton emisií oxidu uhličitého.Ningbo bude v roku 2023 koordinovať “Štyri Dimenzie” hospodárskeho rastu, energetickej bezpečnosti, emisií uhlíka a života obyvateľov. Bude tiež koordinovať podporu znižovania emisií uhlíka, znižovania znečistenia, ekologickej expanzie a rastu, aktívne a neustále podporovať dosiahnutie uhlíkového vrcholu a uhlíkovej neutrality a metodicky a postupne zavádzať do praxe “Desatoro Opatrení Na Dosiahnutie Uhlíkového Vrcholu”.