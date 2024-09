Úplná vojna Izraela s Hizballáhom nepovedie k návratu vysídlencov

New York 29. septembra (TASR) - Izraelu sa nepodarí bezpečne prinavrátiť obyvateľov do ich domovov na severe krajiny, ak bude viesť úplnú vojnu s Hizballáhom alebo Iránom, vyhlásil v nedeľu hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. V tom istom čase americký minister obrany Lloyd Austin poveril armádu, aby posilnila svoju prítomnosť na Blízkom východe a uviedla zložky do zvýšeného stavu pohotovosti, informoval Pentagón, píše TASR podľa správ agentúry Reuters.



Izraelské sily v nedeľu vo vlne nových útokov zasiahli ďalšie ciele v Libanone po tom, ako v piatok zabili vodcu Iránom podporovaného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha. Izrael pritom deklaruje, že jeho cieľom je, aby Hizballáh prestal s ostreľovaním severných oblastí krajiny a tisíce vysídlených obyvateľov sa tak mohli bezpečne vrátiť do svojich domovov.



"Úplná vojna s Hizballáhom, určite s Iránom, nie je spôsob, ako to dosiahnuť. Ak tých ľudí chcete bezpečne a udržateľne dostať domov, je podľa nás tým správnym spôsobom diplomatická cesta," povedal Kirby pre stanicu CNN.



USA podľa Kirbyho sledujú, ako Hizballáh vyplní prázdne miesto vo vedení a "naďalej hovoria s Izraelčanmi o tom, aké sú ďalšie správne kroky".



Pokiaľ ide o posilnenie prítomnosti USA na Blízkom východe, malo by k nemu dôjsť prostredníctvom "obranných" kapacít leteckej podpory, informoval Pentagón.



"(Minister Austin) zvýšil stav pripravenosti pre nasadenie ďalších amerických síl, čím sa zvyšuje naša pripravenosť reagovať na rozličné eventuality," uviedol hovorca Vojenského letectva Patrick Ryder vo vyhlásení. "Minister Austin ozrejmil, že ak by Irán, jeho partneri alebo ‚predĺžené ruky‘ využili túto chvíľu a zaútočili na americké jednotky alebo záujmy v regióne, Spojené štáty podniknú akékoľvek potrebné opatrenie, aby svojich ľudí ochránili," dodal.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že za posledné dva týždne prišlo o život vyše 1000 Libanončanov a 6000 ďalších utrpelo zranenia. Milión ľudí, teda pätina obyvateľstva, utieklo zo svojich domovov, uviedla libanonská vláda.