Uplynulo 50 rokov od úmrtia anglického spisovateľa J. R. R. Tolkiena

Bratislava 2. septembra (TASR) – V sobotu uplynulo 50 rokov od úmrtia Johna Ronalda Reuela (J. R. R.) Tolkiena, profesora anglosaskej literatúry na univerzite v Oxforde a autora kníh Hobit, Silmarillion alebo Pán Prsteňov.



J. R. R. Tolkien sa narodil 3. januára 1892 v Bloemfonteine v niekdajšom Oranžskom slobodnom štáte (terajšej Juhoafrickej republike), kde jeho otec Arthur Reuel Tolkien pracoval ako bankový úradník. V roku 1895 sa spolu s matkou Mabel (rodenou Suffieldovou) a bratom Hillarym Reuelom Tolkienom presťahovali späť do Anglicka, pretože J. R. R. Tolkien zle znášal africké podnebie. Jeho otec sa mal neskôr pripojiť k rodine, no ešte pred návratom do Anglicka sa nakazil reumatickou horúčkou a v roku 1896 jej podľahol.



Mabel Tolkienová oboch synov vychovávala s finančnou podporou rodiny, no keď sa v roku 1900 rozhodla konvertovať z protestantizmu na katolicizmus, finančná podpora ustala. Rodina preto žila v chudobe a viackrát sa sťahovala. Práve v tomto čase sa u J. R. R. Tolkiena prejavil talent na jazyky, ktoré jeho matka rozvíjala základmi latinčiny a gréčtiny. V roku 1904 jej však bola diagnostikovaná v tom čase ešte stále neliečiteľná cukrovka a v novembri toho istého roku zomrela.



J. R. R. Tolkien sa aj s bratom dostal do opatery svojho poručníka, katolíckeho kňaza otca Francisa Morgana pôsobiaceho v birminghamskom oratóriu. Bratia navštevovali Školu kráľa Eduarda v Birminghame a bývali u pani Faulknerovej, ktorá ubytovávala aj o tri roky staršiu Edith Brattovú. Spriatelili sa a neskôr sa medzi nimi rozvinul vzťah, no zasiahol Tolkienov poručník a zakázal chlapcovi stýkať sa s Edith, kým nedovŕši 21 rokov a neukončí štúdium na Oxfordskej univerzite. Tolkien mal v čase zákazu 16 rokov a Edith 19, no Tolkien zákaz napriek všetkému stoicky splnil. Po 21. narodeninách však napísal Edith list, Edith zrušila zásnuby s iným mužom, spoločne vzťah obnovili a nakoniec sa 22. marca 1916 zosobášili.



Krátko na to bol Tolkien povolaný na front a do prvej svetovej vojny zasiahol počas bitky na Somme. Ochorel však zákopovou horúčkou a niekoľko ďalších mesiacov strávil v starostlivosti lekárov, čo mu pravdepodobne zachránilo život – vo vojne totiž padlo mnoho jeho priateľov a zážitky z nej ho hlboko ovplyvnili, čo sa neskôr prejavili aj v jeho tvorbe.



Tolkien po vojne najskôr krátko pracoval na Novom anglickom slovníku, kým roku 1920 nezískal miesto profesora anglického jazyka na univerzite v Leedse. Tu vyučoval až do roku 1925, keď na univerzite v Oxforde získal miesto profesora anglosaského jazyka. Na Oxforde zastával rôzne posty a vyučoval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1959. Následne sa aj s manželkou presťahovali z Oxfordu do Bournemouthu, kde spoločne žili až do Edithitej smrti v roku 1971. Tolkien sa po jej smrti presťahoval opäť do Oxfordu, kde žil až do svojej smrti 2. septembra 1973.



Tolkien s manželkou mali štyri deti — synov Johna (1917 – 2003), Michaela (1920 – 1984) a Christophera (1924 – 2020) a dcéru Priscillu (1929 – 2022). Christopher Tolkien sa neskôr stal jeho literárnym dedičom a usporiadal, dokončil a vydal mnoho diel z otcovej literárnej pozostalosti.



J. R. R. Tolkien napísal množstvo literárnych diel, medzi ktorými sú najznámejšie román Hobit a jeho pokračovanie Pán prsteňov, ktoré mu už počas života priniesli veľký úspech. Množstvo fanúšikov si získal aj Silmarillion. Tolkien na príbehoch, ktoré ho tvoria, pracoval od prvej svetovej vojny až do svojej smrti, no vydania sa nedožil. V roku 1977 ju dokončil a vydal až jeho syn Christopher. J. R. R. Tolkien okrem toho napísal aj novelu Roverandom o malom psíkovi Roverovi, ktorého čarodejník premení na hračku a on v tejto podobe zažije množstvo dobrodružstiev. Tolkien je tiež autorom niekoľkých básní a poviedok, ktoré súborne vyšli v zbierke Tales from the Perilous Realm a publikoval aj množstvo odborných jazykovedných článkov a esejí.



Tolkien sa preslávil najmä dielami, ktoré sa odohrávajú v jeho fiktívnom svete zvanom Arda. Pri jeho vytváraní čerpal zo najmä zo severskej a keltskej mytológie, vlastného života a fínskeho národného eposu Kalevala, no je v ňom i množstvo odkazov na mnoho ďalších mytológií, literárnych diel či jazykov.



J. R. R. Tolkien plynulo ovládal 13 jazykov (okrem iných fínčinu, waleštinu, esperanto či starú angličtinu ), niekoľko ďalších ovládal čiastočne. Okrem toho však niekoľko desiatok jazykov vytvoril, či už pre svoje vlastné potešenie alebo pre potreby svojich príbehov. Najznámejšími spomedzi nich sú elfské jazyky quenijčina a sindarčina — quenijčina vychádza z fínčiny, sindarčina z waleštiny.



Nielen o Tolkienovu literárnu pozostalosť sa stará The Tolkien Estate, ktorá zároveň spravuje aj práva k jeho dielam.



Po celom svete existuje aj množstvo organizácií založených fanúšikmi. Najznámejšou a najväčšou z nich je The Tolkien Society založená v Anglicku v roku 1969 s požehnaním samotného J. R. R. Tolkiena, ktorý bol niekoľko rokov aj jej predsedom. The Tolkien Society má stovky členov nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v niekoľkých desiatkach krajín. Vydáva časopisy Amon Hen a Mallorn a každoročne v septembri organizuje vedeckú konferenciu Oxonmoot, kde účastníci prednášajú svoje príspevky. Od roku 2003, každoročne 25. Marca, usporadúva Tolkien Reading Day (TRD). Fanúšikovia Tolkienových diel si v tento deň spoločne pripomínajú zničenie Veľprsteňa a pri tejto príležitosti (verejne i v súkromí) čítajú svoje obľúbené časti Tolkienovej tvorby.



Tolkienovmu dielu sa na Slovensku venuje otvorená internetová encyklopédia Slovenská Tolkien wikia. Funguje na rovnakom princípe ako Wikipédia a registrovaní používatelia do nej môžu prispievať rôznymi informáciami.



TRD na Slovensku už niekoľko rokov organizuje Občianske združenie Spoločenstvo Tolkiena (OZ ST), ktoré vzniklo 1. mája 2002. Zameriava sa nielen na šírenie osvety a dobrého mena profesora Tolkiena, ale aj na organizáciu rôznych podujatí. “Snažíme sa združovať ľudí, ktorých Tolkienove diela zaujali rovnako ako nás a chcú spoznať podobne naladených ľudí,” uvádza predseda občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena a Hlava Bielej rady Ján Bakoš. Tých môžu okrem už spomínaného Tolkien Reading Day stretnúť aj na besedách a diskusiách o Tolkienových dielach organizovaných pri príležitosti septembrových narodenín Bilba a Froda. Členovia OZ ST tiež založili a spoluorganizujú aj festival SlavCon zameraný na fantasy, históriu, sci-fi a popkultúru, kde v rámci programu pravidelne zaznievajú prednášky o Tolkienovi a jeho dielach.