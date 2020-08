Španielsko zažilo najhorší rok v histórii cestovného ruchu

Madrid 8. augusta (TASR) - Španielsky cestovný ruch naďalej pociťuje dôsledky koronakrízy. Podľa údajov, ktoré tento týždeň zverejnil Národný štatistický inštitút (INE), v júni prišlo do Španielska len 204.926 zahraničných návštevníkov. To je prepad o 97,7 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka 2019.



Jún tak uzavrel najhorší polrok v histórii španielskeho cestovného ruchu, keď do krajiny zavítalo len 10,78 milióna zahraničných turistov, o 71,7 % menej ako v rovnakom období 2019. A výdavky turistov za prvých šesť mesiacov 2020 klesli o 70,6 % na 11,84 miliardy eur.



Toto odvetvie prišlo v prvej polovici roka zhruba o 27,3 milióna návštevníkov a príjmy vo výške 28,4 miliardy eur v porovnaní s vlaňajším 1. polrokom.



Nové ohniská nákazy a prekážky, ktoré zavádzajú niektoré krajiny pri cestách do Španielska, pritom naznačujú, že sa situácia v druhej polovici roka výrazne nezlepší.



"Je to najkatastrofálnejšia letná sezóna za 50 rokov," vyhlásil José Luis Zoreda, zástupca prezidenta lobistickej skupiny Exceltur.



Cestovný ruch patrí medzi odvetvia, ktoré pandémia nového koronavírusu zasiahla najtvrdšie. Väčšina európskych štátov vrátane Španielska zaviedla v polovici marca blokády, aby zabránili šíreniu nového koronavírusu. V apríli zaznamenalo Španielsko nulový príchod turistov. To bolo doteraz nemysliteľné číslo v krajine, v ktorej sa cestovný ruch podieľa 11,9 % na hrubom domácom produkte (HDP).



V polovici júna sa hranice v schengenskej zóne začali pomaly otvárať a Baleárske ostrovy v rámci pilotného programu privítali prvú skupinu nemeckých trustov. Napriek tomu sa španielske odvetvie cestovného ruchu stále nedokázalo odraziť od dna a nový koronavírus sa znova začína rýchlejšie šíriť.



INE uviedol, že všetky regióny Španielska zaznamenali v prvej polovici roka prudký pokles turistov, z toho najväčší Baleárske ostrovy o 92,2 %, Katalánsko o 74 %, Andalúzia o 72,5 % a Madrid o 63,8 %.



Úmerne tomu sa znížili aj výdavky turistov. Presnejšie číslo sa však ťažšie určuje, keďže zahŕňa aj cestovné náklady v krajine pôvodu. Podľa najnovších odhadov INE v júni minuli turisti v Španielsku len 133 miliónov eur, čo predstavuje 1,4 % z ich výdavkov v rovnakom mesiaci minulého roka.



Medzitým už niekoľko európskych krajín varovalo pred cestou do Španielska, pričom Spojené kráľovstvo, Nórsko a Slovinsko zaviedli karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska.



Lobistická skupiny Exceltur sa domnieva, že to povedie k ešte väčším stratám, ako je doposiaľ odhadovaných 40 miliárd eur. A varuje, že v 2. polroku môže byť ohrozených až 750.000 pracovných miest v tomto odvetví španielskej ekonomiky.



"Španielsky cestovný ruch čelí najťažšiemu letu vo svojej histórii," súhlasí Juan Ignacio Pulido, profesor aplikovanej ekonómie na univerzite v Jaéne. Pripomenul, že aj v minulosti zažil cestovný ruch ťažké obdobia, napríklad krízu v rokoch 2008 a 2009, 11. september 2001 (teroristické útoky v New Yorku) a vírus SARS v roku 2003, ale k takému bezprecedentnému poklesu turistov ako v roku 2020 nikdy nedošlo.