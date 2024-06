Úrad juhokórejského prezidenta:Putin o niekoľko dní pricestuje do KĽDR

Astana 12. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestuje do Severnej Kórey "už o niekoľko dní", povedal v stredu novinárom nemenovaný predstaviteľ úradu juhokórejského prezidenta počas štátnej návštevy v Kazachstane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



"Strategické rozhovory týkajúce sa diplomacie a bezpečnosti medzi Južnou Kóreou a Čínou sú naplánované v podobnom čase ako Putinova návšteva Severnej Kórey," povedal juhokórejský predstaviteľ.



"Vzhľadom na tieto okolnosti zabezpečíme, aby v otázke Severnej Kórey boli naši hlavní spojenci a strategickí partneri na strane Južnej Kórey," dodal.



Rokovania medzi Čínou a Južnou Kóreou by sa mali uskutočniť na budúci týždeň za prítomnosti vysokých predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí a obrany.



Kremeľ už avizoval, že Putin prijal pozvanie na návštevu Pchjongjangu od severokórejského vodcu Kim Čong-una počas ich minuloročnej schôdzky na Ruskom Ďalekom východe. Bude to prvá Putinova návšteva Pchjongjangu za uplynulých 24 rokov.